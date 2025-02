Ελληνικό Παιδικό Μουσείο: Ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι αζήτητοι»

Με σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών σκοπών του, το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» μάς προσκαλεί να κλείσουμε εισιτήριο για την ειδική προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Οι αζήτητοι» της Μαριάννας Οικονόμου, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου (16.00) στον κινηματογράφο Δαναό.

Ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει για πρώτη φορά μετά από ογδόντα χρόνια, μια άγνωστη, συγκλονιστική ιστορία πόνου, αλλά και αγάπης, ελπίδας και σθένους στην μεταπολεμική Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 2020 το ιστορικό νοσοκομείο «Σωτηρία» βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της πανδημίας του Covid-19. Λίγα χρόνια πριν, η κατεδάφιση ενός τοίχου λόγω διαρροής αποκάλυψε τα ίχνη μιας προηγούμενης πανδημίας, μιας ιστορίας σε επανάληψη. Πίσω του, βρέθηκαν στοιβαγμένες δεκάδες βαλίτσες που περιείχαν προσωπικά αντικείμενα ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο «Σωτηρία» περισσότερα από 30 χρόνια πριν, από το 1945 έως το 1975, όταν η φυματίωση μάστιζε τη χώρα. Εκατοντάδες από αυτούς πέθαναν εκεί. Κανείς ποτέ δεν αναζήτησε τη σορό ή τα υπάρχοντά τους.



Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα ίχνη που άφησαν πίσω τους οι αζήτητοι αυτοί νεκροί του «Σωτηρία» -επιστολές, φωτογραφίες, έγγραφα, μικροαντικείμενα. Μέσα από τις επιστολές που αντάλλασσαν με τους συγγενείς τους, το αρχειακό υλικό, την αναζήτηση ζώντων απογόνων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και συναντήσεις με γιατρούς και νοσηλευτές του σήμερα.



Η ταινία «Αζήτητοι» διακρίθηκε με το Βραβείο Κοινού στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Σεναρίου στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ, το Βραβείο Κοινού (Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους), το Β’ Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Μοντάζ στο Docfest Χαλκίδα- Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.



Μετά το πέρας της προβολής το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη σκηνοθέτιδα Μαριάννα Οικονόμου αλλά και άλλους συντελεστές του ντοκιμαντέρ.

Η προβολή πραγματοποιείται με την ευγενική πρωτοβουλία και προσφορά της Μαριάννας Οικονόμου, μέλος της γενικής συνέλευσης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, καθώς και την παραχώρηση δικαιωμάτων της «Cinedoc» και τη φιλοξενία του κινηματογράφου «Δαναός».

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Ποια είναι η Μαριάννα Οικονόμου

Η Μαριάννα Οικονόμου είναι σκηνοθέτιδα και παραγωγός ντοκιμαντέρ. Σπούδασε Ανθρωπολογία, Φωτοδημοσιογραφία και παραγωγή βίντεο στο Λονδίνο. Από το 2000 σκηνοθετεί σειρές και ταινίες ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής, αλλά και συμπαραγωγές με ευρωπαϊκά κανάλια, όπως το BBC, το ARTE και το YLE. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και κανάλια, με πολλές από αυτές να έχουν διακριθεί και βραβευτεί. Το ντοκιμαντέρ The Longest Run ήταν υποψήφιο στα Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου το 2016 και κέρδισε το βραβείο VER.DI στο Dok Leipzig, ενώ η ταινία When Tomatoes met Wagner ήταν η επίσημη επιλογή της Ελλάδας για τα Όσκαρ του 2020 και κέρδισε μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το ντοκιμαντέρ της με τίτλο Dark Waters (2024) κέρδισε το Βραβείο Onassis Award στο Agora Docs in Progress, στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ε.Π.Μ.) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό που ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ-Μελά, δασκάλας με ειδίκευση στην εκπαίδευση στα μουσεία.

Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες οι οποίοι με σεβασμό στην ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που ζουν. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση, στις οικογένειες, στη σχολική κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά.



Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο παράλληλα με τα εκπαιδευτικά έργα που σχεδιάζει και πραγματοποιεί από την ίδρυσή του σε άλλα μουσεία και ευρύτερα μουσειακούς χώρους, από το 1994 λειτουργεί και το «Παιδικό Μουσείο της Αθήνας» ως αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής συνεργασίας του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο».



Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας στεγάζεται στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών έως 12 χρόνων αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Τα διαδραστικά εκθέματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου διεγείρουν την περιέργεια και παρακινούν τη μάθηση έχοντας ως αφετηρία τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που οδηγούν στο Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.