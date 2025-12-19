Παναγιώτα Βλαντή για τον σύζυγό της: «Για μένα ο Γιάννης είναι αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή»

Στην γνωριμία με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Παναγιώτα Βλαντή, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αλλά και στον γάμο τους και εξομολογήθηκε: «Τον γνώρισα σε μία παράσταση, βοηθούσε μια φίλη του τότε να κάνει μια παράσταση ... Για κάθε άνθρωπο έρχεται η στιγμή, σε άλλους νωρίτερα, σε άλλους αργότερα. Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος ήταν για μένα αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή. Παντρευτήκαμε το 2021 στην Ύδρα με 40 άτομα. Δεν ήθελα πριν τον γάμο να διαρρεύσουν φωτογραφίες».

Η ηθοποιός μίλησε και για την κατάψυξη ωαρίων δίνοντας μια συμβουλή στα νέα κορίτσια: «Το λέω και στα νέα κορίτσια πως είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οι μαμάδες και ας μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Μπορεί να γίνει μια δωρεά μετά αν θέλεις. Έχουν αλλάξει οι εποχές πάρα πολύ, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο εύκολα, μπορεί να τον βρεις αργότερα στη ζωή σου. Εγώ λέω προτείνω στα κορίτσια να το κάνουν».

«Δεν είχα όνειρα για γάμο. Ήμουν πάντοτε μονογαμική και σε σχέση, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου να παντρευτώ. Μου άρεσε η συμβίωση, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου τον γάμο, τον φοβόμουν κιόλας. Ενώ ήμουν δεσμευμένη, ένιωθα ότι είμαι εγκλωβισμένη. Ένιωθα έναν εγκλωβισμό, έλλειψη ελευθερίας... όταν όμως βρεθεί αυτός ο σωστός ή αυτή για κάποιον άλλον, αυτό αλλάζει» έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.