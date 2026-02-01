Πανελλήνια Παρουσίαση Chery Tiggo 9 AWD

Η Chery συνεχίζει δυναμικά την επέκταση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας επίσημα στη χώρα μας το νέο Tiggo 9 AWD. Πρόκειται για το κορυφαίο και πιο πολυτελές SUV της φίρμας, ένα μοντέλο που ενσωματώνει όλη τη φιλοσοφία, την τεχνογνωσία και τις φιλοδοξίες της εταιρείας. Δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο Tiggo, αλλά το απόλυτο τεχνολογικό και σχεδιαστικό της statement.

Η κινεζική μάρκα έχει αποδείξει ότι δεν αρκείται στον ρόλο του ανερχόμενου παίκτη. Θέλει να καθιερωθεί ως σοβαρός ανταγωνιστής απέναντι στα ευρωπαϊκά και ιαπωνικά SUV, επενδύοντας σε ποιότητα, καινοτομία και υβριδική τεχνολογία. Το Tiggo 9 είναι το πιο ξεκάθαρο δείγμα αυτής της στρατηγικής.

Σύγχρονη πλατφόρμα και προηγμένη αρχιτεκτονική

Το Tiggo 9 βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα Tiger-Pulse T2X, την πιο εξελιγμένη που έχει σχεδιάσει μέχρι σήμερα η Chery. Πρόκειται για μία βάση που υποστηρίζει σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και, φυσικά, το κορυφαίο Plug-in Hybrid σύστημα CSH (Chery Super Hybrid).

Οι διαστάσεις του επιβεβαιώνουν τον premium χαρακτήρα του. Με μήκος 4.810 χιλιοστά, πλάτος 1.925 χιλιοστά, ύψος 1.741 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.800 χιλιοστά, το Tiggo 9 τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών SUV.

Σχεδίαση που αποπνέει κύρος

Η εμφάνιση του Tiggo 9 ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Chery. Η μεγάλη εμπρός μάσκα, τα αιχμηρά LED φωτιστικά σώματα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η επιμηκυμένη σιλουέτα συνθέτουν ένα δυναμικό αλλά κομψό σύνολο. Το αμάξωμα δείχνει στιβαρό, με σωστές αναλογίες και καθαρές γραμμές που του προσδίδουν αίσθηση πολυτέλειας. Τα διαθέσιμα χρώματα έχουν επιλεγεί ώστε να ενισχύουν την premium εικόνα του μοντέλου, χωρίς υπερβολές, αλλά με ξεκάθαρο χαρακτήρα.

Chery Super Hybrid με τετρακίνηση

Στην καρδιά του Tiggo 9 βρίσκεται το προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα CSH. Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 TGDI αποδίδει 143 ίππους και 220 Nm ροπής. Συνοδεύεται από τρεις ηλεκτροκινητήρες, που ανεβάζουν τη συνολική συνδυαστική ισχύ στους 428 ίππους.

Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 122 ίππους, ενώ ένας δεύτερος, τοποθετημένος ανάμεσα στον κινητήρα και το αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων, λειτουργεί ως γεννήτρια με ισχύ 102 ίππων. Ο τρίτος ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στον πίσω άξονα, αποδίδει 238 ίππους και ενεργοποιείται όταν απαιτείται τετρακίνηση, προσφέροντας στο Tiggo 9 AWD χαρακτήρα.

Εντυπωσιακή αυτονομία και ταχεία φόρτιση

Η μπαταρία NCM της CATL έχει χωρητικότητα 34,46 kWh και επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 148 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 1.050 χιλιόμετρα. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι 6,6 kW, ενώ σε ταχυφόρτιση DC έως 71 kW, το 30%–80% επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Πλαίσιο, ανάρτηση και επιδόσεις

Το αυτοφερόμενο πλαίσιο αποτελείται κατά 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής. Εμπρός συναντάμε γόνατα MacPherson, ενώ πίσω υπάρχει διάταξη πολλαπλών συνδέσμων. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές για SUV αυτού του μεγέθους. Το 0–100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Εσωτερικό: Ανεση, τεχνολογία και πολυτέλεια

Η καμπίνα είναι ευρύχωρη για πέντε ενήλικες, ενώ η τρίτη σειρά μπορεί να φιλοξενήσει άτομα μεσαίου αναστήματος. Τα καθίσματα αναδιπλώνονται στο πάτωμα, με χώρο αποσκευών από 143 έως 2.065 λίτρα.

Η ποιότητα υλικών είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με επενδύσεις σε σουέτ και υφές που παραπέμπουν σε ξύλο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, η κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών και το Head-up Display ολοκληρώνουν το τεχνολογικό πακέτο. Τα καθίσματα εμπρός και μεσαίας σειράς είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, ενώ το ηχοσύστημα Sony με 14 ηχεία προσφέρει κορυφαία εμπειρία ήχου.

Μία μικρή οδηγική εμπειρία

Στην πρώτη επαφή, το Tiggo 9 αποδεικνύεται άνετο, αθόρυβο και σταθερό. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, ενώ η καμπίνα παραμένει ήσυχη σε κάθε ταχύτητα.

Τιμή στην Ελλάδα

Η τιμή εκκίνησης του Chery Tiggo 9 AWD στην Ελλάδα ορίζεται στα 52.490 ευρώ, συνοδευόμενη από 12ετή εγγύηση, καθιστώντας το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.'

Highlights Chery Tiggo 9 AWD

• Συνδυαστική ισχύς 428 ίππων

• Τετρακίνηση AWD με πίσω ηλεκτροκινητήρα

• Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χλμ.

• Συνδυαστική αυτονομία έως 1.050 χλμ.

• DC φόρτιση έως 71 kW (30–80% σε <20’)

• 0–100 χλμ./ώρα σε 5,4’’

• Ψηφιακός πίνακας 10,25’’ και οθόνη 15,6’’

• Head-up Display

• Ηχοσύστημα Sony 14 ηχείων

• Επταθέσια διάταξη

• Χώρος αποσκευών έως 2.065 λίτρα

• Επεξεργαστής Snapdragon 8155

• Πλήρες πακέτο ADAS

• 12 χρόνια εγγύηση