Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

Κατέρρευσε μεγάλο κομμάτι από την οροφή στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το συμβάν ανέδειξε με τον πιο ανησυχητικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση των πανεπιστημιακών υποδομών και την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το γεγονός σημειώθηκε πριν από μία βδομάδα περίπου ωστόσο δεν έγινε άμεσα γνωστό.

Η φοιτητική παράταξη «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη» που δημοσιοποίησε το φωτογραφικό ντοκουμέντο από την κατάρρευση, τονίζει ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς ήδη η εξεταστική έχει ξεκινήσει και καθημερινά κυκλοφορούν φοιτητές αλλά και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τη διάλυση των υποδομών του δημόσιου πανεπιστημίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η συντήρηση των κτιρίων αντιμετωπίζεται ως «κόστος πολυτελείας», ενώ οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργασίες με εργολάβους.

Παράλληλα σημειώνουν πως η κατάρρευση της οροφής δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν αλλά κομμάτι μιας σειράς επικίνδυνων περιστατικών που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στα ιδρύματα: από την πτώση ασανσέρ στις εστίες του ΑΠΘ και τον τραυματισμό φοιτητή στη Νομική, έως την πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έθεσε σε κίνδυνο 13 φοιτητές.

Δείτε τη φωτογραφία: