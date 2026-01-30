Πάνος Μουζουράκης: «Έπαθα αιφνίδια κώφωση, δεν μπορούσα να τραγουδήσω»

Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν καλεσμένος στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια”, με τίτλο “Δείπνο στο σκοτάδι” και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για το εάν ποτέ αντιμετώπισε κάποιο θέμα υγείας που του στέρησε μία από τις αισθήσεις του.

«Είχα περάσει κάποια στιγμή κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το “τραγούδισμα”, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω, δεν μπορούσα να “κουρδίσω” πουθενά, όχι ότι τώρα μπορώ δηλαδή, αλλά ξέρεις. Αυτό κράτησε μία εβδομάδα. Μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία και διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα. Ήταν πολύ ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο νομίζω ήταν τα νεύρα».

«Το πήρε… κατάκαρδα»

Ο Μουζουράκης αναφέρθηκε και στην κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου που μετά τον γάμο του με τη Μαριλού Κόζαρη θα βαφτίσει και το παιδί τους! «Πήρε κατάκαρδα η Έλενα την κουμπαριά μας, αλλά είπε δεν βαριέσαι, αφού είσαι εσύ, θα το κάνω! Η Μαριλού τη ρώτησε μετά την κουμπαριά στον γάμο εάν θα βαφτίσει και το δεύτερο παιδί. Εγώ δεν είμαι καλός στο να ρωτάω τον κόσμο πράγματα. Ούτε στο να απαντάω είμαι καλός!»

«Το μαθαίνουμε πάντα τελευταία στιγμή»

Το “The Voice of Greece” είναι πάρα πολλά χρόνια ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα του ΣΚΑΪ και γενικότερα της ελληνικής τηλεόρασης. Άραγε θα το δούμε στους δέκτες μας το φθινόπωρο του 2026; Τι απάντησε ο Πάνος Μουζουράκης. «Εμείς το μαθαίνουμε πάντα τελευταία στιγμή αν θα συνεχίσουμε στο “Voice”».