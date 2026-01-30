Κωνσταντίνος Βασάλος: «Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες, κυρίως εγώ τις πλήγωσα»

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και παραδέχτηκε στη Ναταλία Αργυράκη πως δεν φέρθηκε και τόσο καλά στις σχέσεις του. «Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες. Από το γυναικείο φύλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όποια κοπέλα ήρθε στη ζωή μου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά».

«Πιεζόμουν στις σχέσεις μου»

«Έχω υπάρξει άπιστος, έχω υπάρξει να μην λέω αυτό που σκέφτομαι και να είμαι αναβλητικός με πράγματα που θα έπρεπε να έχω λύσει. Πιστεύω ότι το λάθος μου από την αρχή, είναι ότι δεν εκφραζόμουν όπως θα έπρεπε. Μπορεί για παράδειγμα να πιεζόμουν για κάτι, να πιεζόμουν στο να έχουμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι και να μην έλεγα ότι θέλω τον χώρο μου επειδή έβλεπα ότι από την άλλη πλευρά ήθελε να είναι πολύ κοντά μου. Αυτό σε βάθος χρόνου εμένα με πίεζε. Οπότε φτάσαμε σε μια φάση να κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε, να απιστήσω, να μην είμαι σωστός, να είμαι αδιάφορος».

«Πρέπει να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου»

«Είχα μια προβεβλημένη σχέση και μετά μπαίναμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων που εγώ δεν ήθελα καθόλου. Με καλούσαν και οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν να μιλήσουμε για τη σχέση μου. Όχι ρε φίλε, είμαι μονάδα, δεν είμαι μόνο η σχέση μου. Μπορεί να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που να μην θέλει να βγει στα φώτα ή να μην γουστάρει να τη ρωτάνε και αυτή ή να τη βγάλουν παπαρατσικά. Πρέπει να σέβεσαι και τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου».