Πάνος Μουζουράκης και Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους - Νονά η Παπαρίζου

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας για το λαμπερό ζευγάρι, στην Αμφίκλεια.

Έλενα Παπαρίζου-Μαριλού Κόζαρη με την μητέρα της-Πάνος Μουζουράκης (NDPPHOTO)
Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους, σε μια ιδιαίτερη και συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Φθιώτιδα. Το ζευγάρι, που έχει ήδη αποκτήσει μια κόρη, την Ευελένη, υποδέχθηκε το 2024 τον γιο του, ο οποίος και πήρε τα ονόματα Γεώργιος – Παναγιώτης, τιμώντας οικογενειακές ρίζες και πρόσωπα με ιδιαίτερη σημασία για τον τραγουδιστή.

O Πάνος Μουζουράκης με την κόρη του (NDPPHOTO)
Το μυστήριο τελέστηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια, με στενούς συγγενείς και φίλους να δίνουν το «παρών» σε μια εκδήλωση που φάνηκε να είχε οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Τρεις ήταν οι νονοί του μικρού: η Αλίκη Παπανικολάου, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, με την οποία ο Πάνος Μουζουράκης διατηρεί στενή φιλία χρόνων. Η Παπαρίζου, μάλιστα, είχε αναφερθεί με χιούμορ και τρυφερότητα στην επικείμενη κουμπαριά, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση των δύο οικογενειών.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι φίλοι του ζευγαριού Τόνια Σωτηροπούλου και Κωστής Μαραβέγιας.

Μαραβέγιας - Σωτηροπούλου (NDPPHOTO)

