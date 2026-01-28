Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Το φεγγάρι του Χιονιού και οι αστρολογικές προβλέψεις

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με μία φλογερή, παθιασμένη Πανσέληνο, η οποία σχηματίζεται την Δευτέρα στις 2 του μήνα, στο ζώδιο του Λέοντα. Η επιρροή της ωστόσο είναι αισθητή από τις 28 Ιανουαρίου έως και τις 7 Φεβρουαρίου, όπου και θα εκδηλώσει την δυναμική και τα γεγονότα της.

Μία Πανσέληνος είναι πάντα η αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο αντίθετες ενέργειες, στην συγκεκριμένη περίοδο αυτή η αναμέτρηση γίνεται ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και στο «εγώ» , στην ανάγκη για επιβεβαίωση, για μοναδικότητα, αποκλειστικότητα και στο «εμείς» που προϋποθέτει την ελευθερία, την αυτονομία, την συλλογικότητα! Το ζώδιο του Λέοντα όπου σχηματίζεται το ολόγιομο φεγγάρι του μήνα, αντιπροσωπεύει την ηγεσία, το θέατρο και την τέχνη, τα παιδιά και τους νέους σε αυτούς τους τομείς είναι πολύ πιθανό να δούμε σημαντικές εξελίξεις – ειδήσεις το επόμενο διάστημα.

Η Πανσέληνος του Χιονιού – η σημασία της

Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου είναι γνωστή στο ημερολόγιο των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής ως Snow Moon (Πανσέληνος του Χιονιού), καθώς συνδέεται με την πιο σκληρή και απαιτητική περίοδο του χειμώνα. Σε αρκετές φυλές ονομαζόταν επίσης Hunger Moon (Πανσέληνος της Πείνας) ή Ice Moon (Πανσέληνος του Πάγου), αποτυπώνοντας τις δυσκολίες επιβίωσης και την ανάγκη για αντοχή, υπομονή και εσωτερική δύναμη. Ο συμβολισμός αυτός ταιριάζει απόλυτα με τη δυναμική αυτής της Πανσελήνου, η οποία μας καλεί συλλογικά να αντέξουμε τις πιέσεις της εποχής και να βρούμε φως και ζεστασιά μέσα από την καρδιά και τη συνείδησή μας.

Οι συλλογικές εξελίξεις

Σε συλλογικό επίπεδο το φεγγάρι αυτό θα φέρει ακόμα πιο έντονη αμφισβήτηση σε πρόσωπα εξουσίας, θα δούμε να προκύπτουν δημόσια θεατρικά ξεσπάσματα – αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις , προκλητικές δηλώσεις, θα κυριαρχεί εκρηκτικότητα σε συλλόγους, ομάδες, κόμματα, ενώ δεν θα λείψουν και κάποιες αποκαλύψεις που θα σοκάρουν!

Οι προσωπικές εξελίξεις

Σε προσωπικό επίπεδο, θα κυριαρχήσει πολύ παραπάνω η ανάγκη για αυτοέκφραση, για προβολή, για αναγνώριση και για επιβεβαίωση. Θέματα που συνδέονται με τον έρωτα και τις σχέσεις θα έρθουν στο προσκήνιο, με ζήλειες, δράματα, ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Παρατηρούμε ότι θα είναι έντονη η δραματοποίηση καταστάσεων, θα βιώνουμε τα πάντα γύρω μας υπερβολικά, μεγαλοποιώντας κάποιες καταστάσεις! Δεν θα λείψουν σε κάποιους εκπροσώπους του ζωδιακού οι κρίσεις ταυτότητας (ποιος είμαι, που πάω, τι κάνω, πώς μπορώ να ξεχωρίσω), ενώ διάχυτη θα είναι και η τάση να θέλουμε να υπερασπιστούμε την μοναδικότητά μας, την αλήθεια μας, έστω και αν πηγαίνουμε ενάντια στα κοινωνικά πρέπει! Πληγωμένες φιλοδοξίες, πληγωμένοι εγωισμοί και αποκαλύψεις έρχονται να διεγείρουν το πάθος και την ένταση με αυτό το φεγγάρι!

Τα 4 ζώδια που θα έχουν σημαντικές εξελίξεις με την Πανσέληνο του Φεβρουαρίου

Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που βιώνουν με ένταση, πάθος και λίγο παραπάνω δραματοποίηση αυτή την Πανσέληνο είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι, ανεξαρτήτως δεκαημέρου… Πιο συγκεκριμένα

Ταύρος - Εξελίξεις εν θερμώ

Ζητήματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια, το παρελθόν έρχονται τώρα στο προσκήνιο και καλείσαι να τα αντιμετωπίσεις και να τα κλείσεις οριστικά Ταύρε μου! Τα συναισθήματά σου με αυτή την Πανσέληνο θα είναι αρκετά έντονα, ίσως να δραματοποιείς κάποιες καταστάσεις να μεγαλοποιείς αυτό που αισθάνεσαι … Υπερασπίζεσαι το δίκιο σου, νιώθεις ότι θίγεται ο εγωισμός σου, σε διακρίνει το πείσμα, η ζήλεια, η ανάγκη να υπερασπιστείς αυτό που θεωρείς ότι είναι δικό σου, σου ανήκει και αποτελεί την σταθερά σου! Προσοχή με αυτή την Πανσέληνο σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις – διαφωνίες, σε βλάβες στο χώρο του σπιτιού, αλλά και σε εκρήξεις θυμού στις σχέσεις που θα αφορούν θέματα σταθερότητας, συνέπειας και εμπιστοσύνης….

Λέων – Στο επίκεντρο των εξελίξεων

Είσαι ο πρωταγωνιστής αυτού του φεγγαριού Λιοντάρι μου και το βιώνεις με όλη την ένταση και το πάθος σου. Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και φωτίζει άμεσα ζητήματα προσωπικής ταυτότητας, σχέσεων και αυτοέκφρασης. Τα συναισθήματά σου κορυφώνονται και νιώθεις πως δεν μπορείς πια να κρύψεις αυτά που αισθάνεσαι ή αυτά που σε πληγώνουν. Έρχονται ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές προσωπικές υποθέσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν έντονες αντιπαραθέσεις λόγω εγωισμού, ζήλιας ή ανάγκης για επιβεβαίωση. Προσοχή σε εκρήξεις θυμού, δραματοποιήσεις και παιχνίδια δύναμης. Αυτή η Πανσέληνος σου ζητά να υπερασπιστείς την καρδιά σου χωρίς να μετατρέπεις κάθε διαφωνία σε μάχη κυριαρχίας.

Σκορπιός – Ξεσπάσματα και επαγγελματικές ανατροπές

Η Πανσέληνος αυτή αγγίζει τον πιο ευαίσθητο τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας Σκορπιέ μου και φέρνει στην επιφάνεια έντονες πιέσεις, ευθύνες και συναισθηματικά φορτισμένες εξελίξεις. Ζητήματα που αφορούν ανωτέρους, συνεργάτες ή οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις και ένταση. Νιώθεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς τη θέση σου, το κύρος σου και τις επιλογές σου, ενώ δεν αποκλείονται ρήξεις που σχετίζονται με έλεγχο και εξουσία. Τα συναισθήματα θυμού και απογοήτευσης βγαίνουν στην επιφάνεια και απαιτούν διαχείριση με ψυχραιμία. Προσοχή σε παρορμητικές κινήσεις που μπορεί να έχουν συνέπειες τόσο επαγγελματικά όσο και οικογενειακά.

Υδροχόος – Σχέσεις και συνεργασίες σε σημείο καμπής

Αυτή η Πανσέληνος φωτίζει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου Υδροχόε μου και φέρνει δυναμικά ξεκαθαρίσματα. Πρόσωπα σημαντικά για τη ζωή σου εκφράζουν απαιτήσεις, παράπονα ή συναισθήματα που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Οι ισορροπίες δοκιμάζονται και καλείσαι να δεις κατάματα τι λειτουργεί και τι όχι. Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση, τάση για αντιπαραθέσεις και ανάγκη να προστατεύσεις την ανεξαρτησία σου. Προσοχή σε παιχνίδια δύναμης, ζήλια και εγωισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξεις. Αυτή η Πανσέληνος σου δείχνει ξεκάθαρα ποιοι αξίζουν να παραμείνουν δίπλα σου και ποιοι κύκλοι ολοκληρώνουν τον ρόλο τους.

Τα 2 ζώδια που θα δέχονται εύνοια με την Πανσέληνο του Φεβρουαρίου

Ένα φεγγάρι λειτουργεί πάντα και με θετικό τρόπο για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού! Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου αναμένεται να σκορπίσει τον ενθουσιασμό και τον ερωτισμό στους παρακάτω δύο εκπροσώπους του ζωδιακού!

Κριός – Δημιουργική αναγέννηση και χαρά

Η Πανσέληνος αυτή λειτουργεί ευεργετικά για εσένα Κριέ μου, ενεργοποιώντας τον τομέα της χαράς, του έρωτα και της δημιουργικότητας. Έρχεται μια περίοδος που μπορείς να εκφράσεις πιο ελεύθερα τα συναισθήματά σου, να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βάραιναν ψυχικά και να νιώσεις ξανά ενθουσιασμό για τη ζωή. Ευνοούνται γνωριμίες, ερωτικές εξελίξεις, αλλά και θέματα που σχετίζονται με παιδιά ή δημιουργικά σχέδια. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και βρίσκεις το θάρρος να διεκδικήσεις αυτό που σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Είναι μια Πανσέληνος που σου θυμίζει πως αξίζεις να χαμογελάς και να απολαμβάνεις τους καρπούς των προσπαθειών σου.

Τοξότης – Άνοιγμα δρόμων και θετικές προοπτικές

Για εσένα Τοξότη μου, η Πανσέληνος αυτή φέρνει ευκαιρίες για εξέλιξη, αισιοδοξία και νέους ορίζοντες. Θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή σημαντικές συζητήσεις μπορούν τώρα να προχωρήσουν με θετικό τρόπο. Νιώθεις ότι βγαίνεις από μια περίοδο στασιμότητας και βλέπεις ξανά μπροστά σου προοπτική και νόημα. Η ψυχολογία σου ανεβαίνει και αποκτάς μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό σου και στα σχέδιά σου. Είναι μια Πανσέληνος που σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις με καθαρό μυαλό και να κάνεις βήματα που ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και εσωτερική δύναμη.