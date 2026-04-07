Παπαγάλος κάνει κατάδυση στις Μπαχάμες με αυτοσχέδιο υποβρύχιο και γίνεται viral - Βίντεο

Ένας μικρός παπαγάλος με το όνομα Bebe έγινε viral, όταν ο ιδιοκτήτης του τον πήγε για κατάδυση με αναπνευστήρα στις Μπαχάμες, χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο υποβρύχιο σε μέγεθος πουλιού.

Το ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο δημιουργήθηκε από ένα διαφανές δοχείο αποθήκευσης τροφίμων, εξοπλισμένο με δύο συνδέσεις αέρα και μια βαλβίδα.

Για απόλυτη ασφάλεια, ο ιδιοκτήτης του πουλιού, Steven Lawyer, εγκατέστησε έναν μετρητή οξυγόνου στο μπροστινό μέρος του δοχείου, ο οποίος θα ενεργοποιούσε συναγερμό αν τα επίπεδα οξυγόνου έπεφταν.

«Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι ο αγαπημένος μας Bebe θα είχε άφθονο φρέσκο αέρα», είπε ο Lawyer, μιλώντας στο dexerto.com.

Ο Steven και η σύζυγός του Cher έκαναν πολλές δοκιμές προτού μπουν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμής με τον Bebe μέσα σε μπανιέρα.

Όταν έφτασαν στις Μπαχάμες, φρόντισαν η κατάδυση να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για το πουλί.

«Τα κοράλλια που κάναμε κατάδυση βρίσκονται σε ένα προστατευμένο λιμάνι που γνωρίζουμε καλά και δεν έχει ισχυρά ρεύματα», ανέφερε ο Lawyer. «Έτσι ξέραμε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθεί».

Βέβαια, η εξερεύνηση της θάλασσας δεν είναι το μοναδικό «extreme sport» στο οποίο συμμετέχει ο παπαγάλος.

Ποδήλατο αλλά και... αλεξίπτωτο

«Ο Bebe λατρεύει να πηγαίνει παντού μαζί μας και να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητές μας», σημείωσε ο Lawyer. «Κάθε χρόνο συμμετέχει μαζί μας σε μια ποδηλατική διαδρομή 805 χιλιομέτρων με 20.000 συμμετέχοντες, που διαρκεί μία εβδομάδα, όπου έχει γίνει κάτι σαν μικρή διασημότητα», είπε.

Η πιο ακραία του δραστηριότητα ωστόσο, είναι η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Ο Bebe έχει ήδη πραγματοποιήσει 15 άλματα από το περασμένο φθινόπωρο. Μπαίνει μέσα σε μια πλαστική «φούσκα» δεμένη στην κοιλιά του Lawyer για την ελεύθερη πτώση. Σε ύψος περίπου 305 μέτρων, ο Lawyer ανοίγει τη φούσκα, επιτρέποντας στον Bebe να πετάξει έξω και να κυνηγήσει ξέφρενα το αλεξίπτωτο μέχρι την προσγείωση.