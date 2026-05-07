Παπαστράτος: «Πάντα επίκαιρη, ουσιαστική και δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους και για τη χώρα»

Με πολυεπίπεδη συμμετοχή και παρεμβάσεις σε καίρια ζητήματα της οικονομίας, της εργασίας, της καινοτομίας και της δημόσιας πολιτικής, η Παπαστράτος έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών», αναδεικνύοντας τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίζει στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, μιλώντας στην εκπομπή ACTION ΤΩΡΑ και τη Θεοδώρα Ζαγανάκου, η Μαρίνα Σπυριδάκη υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει διανύσει μια πορεία γεμάτη μετασχηματισμούς, ακολουθώντας την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όπως σημείωσε, στόχος παραμένει να είναι «πάντα επίκαιρη, ουσιαστική και να δημιουργεί αξία όχι μόνο για τους ανθρώπους της ή τους μετόχους της, αλλά συνολικά για τη χώρα».

Αναφερόμενη στην ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA στις ΗΠΑ, τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην επιστημονική τεκμηρίωση και την καινοτομία, επισημαίνοντας πως τέτοιες εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη για ρυθμιστικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα και αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Μαρίνα Σπυριδάκη, Γενική Διευθύντρια Public Affairs Παπαστράτος

Κλείνοντας, ανέφερε ότι αποτελεί ευθύνη της εταιρείας να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στον διάλογο για τα μεγάλα σύγχρονα ζητήματα - όπως το μέλλον της εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη, η οικονομία και το γεωπολιτικό περιβάλλον - συμβάλλοντας στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων και διεξόδων.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων που συμμετείχε η Παπαστράτος στο συνέδριο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Μαργώνης ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς επανεφεύρεσης των οργανισμών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης εκπαίδευσης, καινοτομίας και αγοράς εργασίας.

Από αριστερά: Μαρία Φιλίππου, Partner, Chief People Officer, PwC, Ελλάδα - Γεώργιος Πέτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, DPort Services & Piraeus Consolidation and Distribution Centre S.A. (PCDC), Ελλάδα - Γιάννα Ανδρονοπούλου, General Manager Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα, Microsoft - Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος - Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MOTODYNAMICS Group of Companies

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος Ιάκωβος Καργαρώτος στάθηκε στη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικών και της συνεργασίας Πολιτείας, αγοράς και κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα και σταθερό κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Από αριστερά-Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος,Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μαριλένα Γεραντώνη, Δημοσιογράφος, ERT News

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων & Κουλτούρας, Μαρία Πατακιούτη, ανέδειξε μια σύγχρονη προσέγγιση στο wellbeing, συνδέοντάς το με την οικονομική ασφάλεια, την εξέλιξη, την ισότητα και την ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας.