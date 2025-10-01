Η φασολάδα, το «εθνικό φαγητό» των Ελλήνων, έχει ρίζες που χάνονται στην αρχαιότητα. Οι πρόγονοί μας τίμησαν τα όσπρια για τη θρεπτική τους αξία και η φασολάδα πέρασε αιώνες παραμένοντας βασικό πιάτο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Χυλωμένη, ζεστή και απλή, έθρεψε γενιές σε δύσκολους καιρούς, αποτελώντας σύμβολο λιτότητας αλλά και φιλοξενίας. Η παραδοσιακή συνταγή με φασόλια, καρότα, σέλινο και ντομάτα, αναδεικνύει τον πλούτο της μεσογειακής διατροφής. Από τα χωριά της Ηπείρου έως τα νησιά του Αιγαίου, η φασολάδα μαγειρεύεται με μικρές παραλλαγές, αλλά πάντα με την ίδια αγάπη και σεβασμό στην παράδοση.

Υλικά (για 4–6 άτομα)

500 γρ. φασόλια μέτρια (λευκά)

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 καρότα σε ροδέλες

2–3 κλωνάρια σέλινο ψιλοκομμένο (με τα φύλλα του)

2–3 σκελίδες σκόρδο

1 ντομάτα τριμμένη ή 400 γρ. ντοματάκια κονσέρβα ψιλοκομμένα

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας (προαιρετικά για πιο έντονη γεύση)

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

2 φύλλα δάφνης

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα (προαιρετικά)

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Χλιαρό νερό (περίπου 1,5–2 λίτρα, ανάλογα με το πόσο χυλωμένη θέλετε τη φασολάδα)

Εκτέλεση

Μούλιασμα: Από το προηγούμενο βράδυ, μουλιάστε τα φασόλια σε μπόλικο νερό. Την άλλη μέρα στραγγίστε και ξεπλύνετε.

Πρώτο βράσιμο: Βάλτε τα σε κατσαρόλα με καθαρό νερό να βράσουν για 10 λεπτά. Πετάξτε το πρώτο νερό για να φύγουν οι ουσίες που τα φουσκώνουν.

Μαγείρεμα: Ξαναγεμίστε την κατσαρόλα με 1,5 λίτρο χλιαρό νερό, ρίξτε τα φασόλια, τη δάφνη και αφήστε τα να σιγοβράσουν.

Λαχανικά: Όταν αρχίσουν να μαλακώνουν (μετά από 40–50 λεπτά περίπου), προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα καρότα, το σέλινο και την πάπρικα.

Ντομάτα & λάδι: Ρίξτε τη ντομάτα, τον πελτέ και το ελαιόλαδο. Συνεχίστε το βράσιμο σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας πότε πότε, μέχρι να «δέσει» η σάλτσα και να χυλώσουν καλά τα φασόλια (περίπου άλλη 1 ώρα). Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο νερό ζεστό.

Τελείωμα: Λίγο πριν σβήσετε, αλατίζετε και πιπερώνετε. Αφήστε την κατσαρόλα σκεπασμένη για 10 λεπτά να «σταθεί».

Σερβίρισμα

Συνοδέψτε με ελιές, φέτα και φρέσκο ψωμί.

Μια σταγόνα ωμό ελαιόλαδο στο πιάτο απογειώνει τη γεύση.