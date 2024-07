Παράνοια για Εμπαπέ στη Μαδρίτη: Sold Out η παρουσίασή του στη Ρεάλ με 85.000 οπαδούς

Η μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - την μεγαλύτερη του καλοκαιριού κι οι οπαδοί της «Βασίλισσας» είναι ενθουσιασμένοι. Τόσο πολύ, που εξάντλησαν περισσότερα από 80.000 εισιτήρια που διατέθηκαν στο κοινό, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά την μεγάλη παρουσίαση του Γάλλου σταρ.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί την Τρίτη (16/07), ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη ξεκινήσει τις προεργασίες στο γήπεδο για να φιλοξενήσει τον επόμενο μεγάλο σταρ της. Στην μπουτίκ της ομάδας κανείς μπορεί να παρατηρήσει φωτογραφίες με το πρόσωπό του, ενώ η δυνατότητα για να αγοράσεις μία φανέλα του για την ώρα είναι... περιορισμένη!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέγραψε ως ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα λάβει ένα συμβόλαιο που θα τον κάνει από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του συλλόγου, μαζί με τους Βινίσιους και Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ωστόσο, ο Γάλλος θα λάβει σχεδόν 130 εκατ. ευρώ ως μπόνους υπογραφής!

Όσον αφορά την επικείμενη παρουσίασή του: «Θα είναι η πιο εντυπωσιακή παρουσίαση από όσες έχουν γίνει ποτέ με ποδοσφαιριστή», ισχυρίζονται οι άνθρωποι του ισπανικού συλλόγου.

Ο πρώην παίκτης της Παρί, θα φοράει το νούμερο 9, αν και επιθυμία του ήταν το 10 το οποίο φοράει και στην εθνική ομάδα της χώρας του, ωστόσο δεν θέλει να το διεκδικήσει από τον Λούκα Μόντριτς ο οποίος το διατηρεί όσα χρόνια βρίσκεται στην ομάδα.

🚨 Kylian Mbappé’s presentation at the Bernabéu will be HISTORIC:



• There will be a catwalk installed from the locker room end.

• Fire effects on stage.

• Live Musicians.

• Fireworks display.

• 360° panoramic cameras to get best shots. @diarioas 🔥 pic.twitter.com/clJDLOSQRV