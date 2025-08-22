Καταγγελία: Παράνομο νεκροταφείο ζώων με εμπλοκή υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων - Αυτοψία του flash.gr

Σε καταγγελία για παράνομο χώρο ταφής ζώων συντροφιάς προχώρησε ο δήμος Αθηναίων, έπειτα από αυτοψία της δημοτικής Αρχής και του ίδιου του δημάρχου Χάρη Δούκα. Ο χώρος εντοπίστηκε εντός του Άλσους Χωροφυλακής, κοντά στο Κτηνιατρείο του δήμου και φέρεται να λειτουργεί από το 2021.



Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων αναφέρει:



«Ενημερωθήκαμε μετά από καταγγελία πως εντός του Άλσους Χωροφυλακής και πλησίον του Κτηνιατρείου του δήμου Αθηναίων υπήρξε χώρος που χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021, για την ταφή ζώων συντροφιάς. Από άμεση αυτοψία των αρμόδιων Αρχών χθες αργά το βράδυ, 21 Αυγούστου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων και της αρμόδιας αντιδημάρχου Όλγας Δούρου, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και κατόπιν και μηνυτήριας αναφοράς της αντιδημάρχου, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης η αρμόδια Εισαγγελέας ζώων συντροφιάς, η οποία και ερευνά την υπόθεση. Παράλληλα, με εντολή του δημάρχου, κινήθηκαν άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης».



Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό ζήτημα της προστασίας και ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Έρευνα και για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων του δήμου

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σε επιτόπια δήλωσή της, η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της ανώνυμης, προς το παρόν, καταγγελίας ότι στον χώρο του Άλσους έχουν ταφεί δεκάδες ζώα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και μάλιστα με τη συμμετοχή υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων. «Αμέσως και σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, Χάρη Δούκα, ήρθαμε στο σημείο και πραγματοποιήσαμε αυτοψία. Εντοπίσαμε όντως σκελετούς ζώων και ειδοποιήσαμε τόσο την Αστυνομία όσο και τον δήμαρχο. Στη συνέχεια, αποκλείσαμε τον χώρο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και η ίδια πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα όπου κατέθεσα μήνυση κατά παντός υπευθύνου».

Η κ. Δούρου δήλωσε ότι τίθεται ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας, καθώς στο Άλσος παίζουν καθημερινά πολλά παιδιά και σημείωσε ότι ο δήμος Αθηναίων έχει νόμιμο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα νεκρά ζώα και αυτός είναι η καύση.

Είπε με έμφαση ότι ο δήμος έχει ξεκινήσει ήδη τις έρευνες για να εντοπίσει τους υπεύθυνους υπογραμμίζοντας ότι η καταγγελία κάνει σαφώς λόγο για εμπλοκή και υπαλλήλων του δήμου. «Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή», κατέληξε.