Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση έως 31 Ιανουαρίου 2026 για εγγραφές και εκκρεμότητες στο ΓΕΜΗ

Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την ολοκλήρωση ή τη διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.

Η παράταση προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Στόχος της απόφασης είναι να δοθεί επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους στο ΓΕΜΗ, διασφαλίζοντας την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμων ενεργειών.

Η νέα προθεσμία αφορά τόσο επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εγγραφή τους, όσο και εκείνες που καλούνται να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν υφιστάμενες καταχωρήσεις στο μητρώο.