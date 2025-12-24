Παράταση έως Μάρτιο 2026 για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και νέα ευκαιρία επιδότησης

Η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» παρατείνεται για τρεις επιπλέον μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, δίνοντας νέα χρονική ανάσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με κρατική επιδότηση μέσω του τρίτου κύκλου της δράσης.

Η απόφαση αυτή στοχεύει στην πλήρη απορρόφηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα 57 εκατ. ευρώ, με την προθεσμία ωστόσο να μπορεί να λήξει νωρίτερα σε περίπτωση που τα κονδύλια εξαντληθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί ή εκταμιευθεί πάνω από τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού, με χιλιάδες αιτήσεις να έχουν εγκριθεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα και επαγγελματικά οχήματα, γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ που θα επικυρώνει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Στα θετικά του προγράμματος συγκαταλέγονται η ουσιαστική μείωση του κόστους αγοράς, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και το περιβαλλοντικό όφελος από τη μείωση εκπομπών ρύπων. Από την άλλη πλευρά, συχνά επισημαίνονται οι καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις, η γραφειοκρατία και το περιορισμένο ύψος επιδότησης σε σχέση με το συνολικό κόστος των οχημάτων. Παρά τα μειονεκτήματα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση να συνεχίσει τη δράση και εντός του 2026, με νέους χρηματοδοτικούς πόρους και πιθανές βελτιώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής.