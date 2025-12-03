Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», θα πιστωθεί το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024 έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις προηγούμενες φάσεις λόγω αυξημένης ζήτησης, διαδικαστικών ελέγχων και της ανάγκης προσαρμογής σε νέους κανόνες διαφάνειας. Το ενδιαφέρον ωστόσο παραμένει έντονο, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους μετακίνησης αλλά και πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία, ενώ οι επιχειρήσεις βλέπουν στην ηλεκτροκίνηση ένα σταθερό εργαλείο εξοικονόμησης και αναβάθμισης στόλου.

Παράλληλα, στην υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρείται ανάλογη ώθηση, με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές αγορές να επενδύουν σε προγράμματα επιδότησης, φορολογικές ελαφρύνσεις και υποδομές φόρτισης, προκειμένου να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση.

Η ελληνική πρωτοβουλία, αν και μικρότερης κλίμακας, συνεισφέρει στην τόνωση της τοπικής αγοράς αυτοκινήτου που τα τελευταία χρόνια είχε πιεστεί, δίνοντας παράλληλα ώθηση σε εμπόρους, συνεργεία και εταιρείες φόρτισης. Με την επιδότηση να μειώνει σημαντικά το αρχικό κόστος, περισσότερα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε καθαρότερες λύσεις μετακίνησης, ενώ το κράτος βλέπει μεσοπρόθεσμα οφέλη στη μείωση ρύπων και στον εκσυγχρονισμό του στόλου. Η συσσωρευμένη εμπειρία από τις προηγούμενες καθυστερήσεις έχει οδηγήσει σε ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων και καλύτερο ρυθμό πληρωμών, ενισχύοντας την αξιοπιστία του προγράμματος και ανοίγοντας τον δρόμο για νέα κύματα δικαιούχων τους επόμενους μήνες.