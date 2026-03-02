Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αύξηση προϋπολογισμού στα 60 εκατ. ευρώ και παράταση αιτήσεων

Σε μια κίνηση που δίνει νέα πνοή στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην ενίσχυση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος». Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 989/26.02.2026), ο συνολικός προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 60 εκατ. ευρώ.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση εστιάζει στοχευμένα σε δύο μέτωπα: Στην επιδότηση οχημάτων για νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) και στην αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων από ιδιώτες. Συγκεκριμένα, η Κατηγορία Α (φυσικά πρόσωπα) λαμβάνει συνολικά 37,1 εκατ. ευρώ, ενώ η Κατηγορία Β (εταιρικά οχήματα) ενισχύεται με 22,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δίνεται τρίμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2026, εκτός αν οι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα. Η κίνηση αυτή φέρει θετικό πρόσημο, αλλά συνοδεύεται και από προβληματισμούς.

Στα πλεονεκτήματα:

Η συνέπεια στην αγορά: Η παράταση αποτρέπει το «πάγωμα» των πωλήσεων, διατηρώντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών ενεργό.

Στήριξη μικροκινητικότητας: Η ενίσχυση της επιδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα προωθεί πιο ευέλικτες και οικολογικές μορφές μετακίνησης στα αστικά κέντρα.

Εταιρική μετάβαση: Τα νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τους μεγαλύτερους στόλους, αποκτούν επιπλέον κίνητρα για την απανθρακοποίηση των μεταφορών τους.

Μειονεκτήματα:

Περιορισμένοι πόροι: Η αύξηση των 3 εκατ. ευρώ θεωρείται από πολλούς «σταγόνα στον ωκεανό», δεδομένης της υψηλής ζήτησης, κάτι που ίσως οδηγήσει σε πρόωρη εξάντληση πριν τον Ιούνιο.

Γραφειοκρατία και αναμονή: Παρά την αύξηση των κονδυλίων, οι χρόνοι εκταμίευσης των επιδοτήσεων παραμένουν ένα κρίσιμο σημείο που απασχολεί τους δικαιούχους.

Το Υπουργείο πάντως ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχεια του προγράμματος εντός του 2026, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδοτικών εργαλείων για το μέλλον.