Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038), αυξάνεται κατά 6 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατομμύρια. ευρώ. Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ €)

Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000

Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000



Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.