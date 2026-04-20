Παρέμβαση με πανό στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για τα Προσφυγικά

Σε παρέμβαση το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στο Δημαρχείο Αθηναίων, την ώρα που το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόταν σε συνεδρίαση με κεντρικό θέμα την ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προχώρησε ομάδα ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο της συνεδρίασης σηκώνοντας σημαίες και πανό με συνθήματα κατά της ανακατασκευής. Οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν χωρίς επεισόδια, ενώ την ίδια στιγμή μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων προσπάθησε να διασπάσει τον αστυνομικό κλοιό έξω από το κτίριο. Παρά τον αιφνιδιασμό, δεν σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

Η παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο έρχεται να επιβεβαιώσει το εκρηκτικό κλίμα που περιβάλλει το έργο, καθώς η συζήτηση για το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος εξελίσσεται σε μείζον σημείο τριβής μεταξύ της δημοτικής αρχής και συλλογικοτήτων που αντιδρούν στα σχέδια αξιοποίησης.

Παρέμβαση στο Δημαρχείο της Αθήνας για τα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας pic.twitter.com/9uIN5KQTXM — Flash.gr (@flashgrofficial) April 20, 2026

Η ανακατασκευή των Προσφυγικών: ένα σύνθετο αστικό και πολιτικό θρίλερ

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το ιστορικό συγκρότημα οκτώ πολυκατοικιών του 1933, αποτελούν κορυφαίο δείγμα Bauhaus αρχιτεκτονικής στην Αθήνα. Σήμερα, το μνημείο παρουσιάζει εικόνα σοβαρής δομικής φθοράς, ενώ κατοικείται από ελάχιστους ιδιοκτήτες και μια πολυπληθή κοινότητα.

Το κυβερνητικό σχέδιο ανάπλασης, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αποκατάσταση των όψεων και τη δημιουργία 108 κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτες ομάδες και συνοδούς ασθενών του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», παράλληλα με τη λειτουργία Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης.

Στα σχέδια αυτά αντιδρούν δυναμικά η «Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών» και αριστερές συλλογικότητες, καταγγέλλοντας επιχείρηση «εξευγενισμού» και βίαιη εκδίωξη των τωρινών ενοίκων.