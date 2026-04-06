Πασχάλης Τερζής: «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί» - Αυτό είναι το νέο του τραγούδι

Το παρασκήνιο της ηχογράφησης του νέου τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή, «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί», αποκάλυψε στην εκπομπή «Buongiorno» ο Χρήστος Νικολόπουλος. «Πριν από τρία χρόνια ηχογραφήθηκε με μια κιθάρα και με ένα μπουζούκι γιατί τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά, πάω και με το μπουζούκι κάνουμε πλάκα, παίζουμε εκεί τραγούδια και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια.

Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του, μια χαρά είναι δηλαδή, απέχει από τη δουλειά και χάρηκε πάρα πολύ τώρα που το άκουσε και επίσης οι φανατικοί φίλοι του, που είναι χιλιάδες νομίζω θα χαρούν όλοι και κάτι θα προσθέσει αυτό το τραγούδι.

Κάθε μέρα μιλάμε με τον Πασχάλη Τερζή. Με πολλή χαρά το δέχτηκε. Είναι καλά στην υγεία του. Έχει πολύ χιούμορ ο Πασχάλης. Κι εγώ μεγάλωσα και έχω κάποια προβλήματα, έτσι κι εκείνος μπορεί να έχει. Ξέρει ότι λείπει στον κόσμο, αλλά ο Πασχάλης έκανε την επιλογή αυτή να απέχει από τη δουλειά. Σταμάτησε πλέον και του αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα ωραιότατο σπίτι στην Αγία Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη».

«Είναι θείο δώρο»

Στο νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή συνεργάστηκαν ο Αντώνης Γούναρης στην ενορχήστρωση και η Βίκυ Γεροθόδωρου στους στίχους. «Δουλέψαμε για το τραγούδι αρκετό καιρό τώρα, γιατί είναι η φωνή από demo, που είχε κάνει πριν από τρία χρόνια ο Πασχάλης με τον κύριο Νικολόπουλο. Τα σχόλια γενικά είναι από όλο τον κόσμο θετικά. Υπάρχουν κάποια demo που μπορεί κάποια στιγμή να βγουν και κάποια άλλα κομμάτια», είπε ο Γούναρης.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που συναντιέμαι πάλι με τον Πασχάλη και με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Πασχάλης που όλοι λατρεύουμε, που αγαπάμε. Υπέροχη φωνή, υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι θείο δώρο το να ερμηνεύουν τέτοιοι καλλιτέχνες τα τραγούδια μας», πρόσθεσε η Γεροθόδωρου.