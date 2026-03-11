Πασχάλης Τσαρούχας: «Δεν ήθελα η θητεία μου στο ΣΕΗ να εξελιχθεί έτσι»

Ο Πασχάλης Τσαρούχας ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» και μίλησε για τη θητεία του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) την περίοδο που έσκασε το #metoo, όπου κλήθηκε να επιτελέσει έναν πολύ δύσκολο ρόλο. «Έγινε σωστά και πολύ διακριτικά όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ λεπτή η θέση μας και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δεν ήταν η δική μου δουλειά, δεν ήμουν δικαστής, δεν είχαμε λόγο ούτε αρμοδιότητα ούτε καμία δικαιοδοσία να μιλήσουμε.

Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Πήγαν τα πράγματα εκεί που έπρεπε να πάνε. Έχω γνώμη, αλλά είναι δική μου. Δεν υπάρχει λόγος να καταθέτουμε τη γνώμη μας για τα πάντα. Δεν ήθελα η θητεία μου στο ΣΕΗ να εξελιχθεί έτσι. Το πειθαρχικό λειτουργεί μία στο τόσο και έπεσε πάνω μας»

«Ένας γονιός πάντα έχει ενοχή»

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αναφέρθηκε επίσης και στα παιδιά του και στις τύψεις που νιώθει κάθε γονιός που ενδιαφέρεται γι’ αυτά. «Ένας άνθρωπος που είναι γονιός, πάντα έχει ενοχή. Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να έχεις κάνει, αν σε νοιάζουν τα παιδιά σου».