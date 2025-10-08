Πάσχετε από χρόνια κόπωση; Ήρθε η πρώτη «ακριβής εξέταση αίματος» που ανιχνεύει το πρόβλημα

Επιστήμονες αναφέρουν ότι έχουν αναπτύξει την πρώτη εξέταση αίματος για τη διάγνωση της μυαλγικής εγκεφαλομυελίτιδας, γνωστής και ως σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (ME/CFS).



Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εξέταση για τη διάγνωση της πάθησης και οι ασθενείς τείνουν να διαγιγνώσκονται με βάση τα συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να παραμείνουν αδιάγνωστοι για χρόνια.

Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Andrew Gregory για τον Guardian, ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής Dmitry Pshezhetskiy, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας (UEA) στο Νόργουιτς, δήλωσε: «Η ME/CFS είναι μια σοβαρή ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ακραία κόπωση που δεν ανακουφίζεται με την ανάπαυση. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν ότι αγνοούνται ή χαρακτηρίζονται ακόμα και «φαντασιόπληκτοι». Θέλαμε να δούμε αν μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια εξέταση αίματος για τη διάγνωση της πάθησης – και το καταφέραμε. Η ανακάλυψή μας προσφέρει τη δυνατότητα μιας απλής, ακριβούς εξέτασης αίματος που βοηθά στην επιβεβαίωση της διάγνωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έγκαιρη υποστήριξη και πιο αποτελεσματική διαχείριση».

Επιστήμονες της UEA και της Oxford Biodynamics (OBD) εξέτασαν δείγματα αίματος από 47 ασθενείς με σοβαρή ME/CFS και 61 υγιείς ενήλικες. Η ομάδα ανακάλυψε ένα μοναδικό μοτίβο που εμφανίζεται με συνέπεια σε άτομα με ME/CFS και δεν παρατηρείται σε υγιείς ανθρώπους, γεγονός που τους επέτρεψε να αναπτύξουν το τεστ.

Σε άρθρο τους στο Journal of Translational Medicine, ανέφεραν ότι το τεστ είχε ευαισθησία 92%. Ο Pshezhetskiy πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, για πρώτη φορά έχουμε μια απλή εξέταση αίματος που μπορεί να εντοπίσει αξιόπιστα το ME/CFS – αλλάζοντας ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτή την πολύπλοκη ασθένεια».

Ο Alexandre Akoulitchev, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της OBD, η οποία χρηματοδότησε και συνυπέγραψε την έρευνα, δήλωσε: «Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης δεν είναι μια γενετική ασθένεια με την οποία γεννιέσαι, γι' αυτό η χρήση των «επιγενετικών» δεικτών EpiSwitch – οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, σε αντίθεση με τον σταθερό γενετικό κώδικα – ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του υψηλού επιπέδου ακρίβειας».

Οι επιφυλάξεις

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί ζήτησαν να γίνουν περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί το εύρημα και να αξιολογηθεί το τεστ σε έναν ευρύτερο πληθυσμό ασθενών.

Ο Δρ Charles Shepherd, ιατρικός σύμβουλος της ME Association, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε επιγενετικό προφίλ, φαίνεται να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αναζήτηση μιας διαγνωστικής εξέτασης αίματος.



Ωστόσο μια διαγνωστική εξέταση αίματος πρέπει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη όσο και ειδική για την πάθηση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουμε εάν το μοτίβο εντοπίζεται στα πολύ πρώιμα στάδια της ME/CFS, καθώς και σε άτομα με μακροχρόνια νόσο που πάσχουν από ήπια ή μέτρια ME/CFS.



Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε αν, εκτός από το ότι αυτό το μοτίβο δεν εμφανίζεται σε υγιείς, δεν εμφανίζεται ούτε σε μια σειρά άλλων χρόνιων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών που προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της ME/CFS και αποτελούν μέρος της διαφορικής διάγνωσης της ME/CFS».



Ο καθηγητής Chris Ponting, πρόεδρος της ιατρικής βιοπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, δήλωσε ότι ορισμένες από τους ισχυρισμούς της ερευνητικής ομάδας ήταν «πρόωροι». Είπε μάλιστα: «Ακόμη και αν επικυρωθεί, η εξέταση θα είναι δαπανηρή, πιθανώς (περίπου) 1.000 λίρες».