Από την κουζίνα... πίσω από τα κάγκελα - Πασίγνωστος τηλεοπτικός σεφ κινδυνεύει με φυλάκιση

Στη φυλακή κινδυνεύει να οδηγηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πασίγνωστος σεφ με καριέρα πολλών ετών και στην τηλεόραση, λόγω χρεών προς το Δημόσιο. Πρόκειται για έναν 58χρονο, βραβευμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που έχει θητεύσει δίπλα σε γνωστούς τηλεοπτικούς παρουσιαστές.

Ο συγκεκριμένος για περίπου μία πενταετία διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, όμως, δημιούργησε χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί και να εκδοθεί βούλευμα σε βάρος του. Πιο αναλυτικά, κατηγορείται ότι δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ άνω των 350.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να οδηγηθεί στη φυλακή.

Στο χρονικό διάστημα για το οποίο κατηγορείται -και πλέον έχει καταδικαστεί- τα έσοδά του μόνο από τη συγκεκριμένη επιχείρηση ξεπέρασαν το 1,3-1,4 εκατομμύρια ευρώ.