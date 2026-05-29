ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπήσεις: Ψυχραιμία σύντροφοι λέει η (έμπειρη) Διαμαντοπούλου

«Κακό χωριό τα λίγα σπίτια».

Ή μήπως έχουν δίκιο οι πασόκοι που φωνάζουν από χθες για δυο συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις και για τον τρόπο που μέτρησαν τα δυο νέα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα;

Υπομονή ούτως ή άλλως γιατί σήμερα ο FLASH δημοσιεύει την πρώτη πανελλαδική έρευνα με την πρόθεση ψήφου και για τα δυο κόμματα - δημοσκόπηση που άρχισε να «τρέχει» μετά από το βράδυ του Θησείου. Οπότε άπαντες θα έχουμε τις απαντήσεις μας.

Κατά τα άλλα, δε μπορώ παρά να σταθώ στην επισήμανση της Διαμαντοπούλου: «Ψυχραιμία σύντροφοι».

Όλα τα νέα κόμματα ξεκινούν με «φουσκωμένα» τα πανιά τους: Αβραμόπουλος (Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών) , Σαμαράς (Πολιτική Άνοιξη), Θεοδωράκης (Το Ποτάμι) αλλά η συνέχεια δεν είναι πάντα αντίστοιχη της επικοινωνιακής και δημοσκοπικής δυναμικής τους. Αυτό είπε στο Action24.

Οπότε ορθώς η έμπειρη Διαμαντοπούλου συστήνει «ψυχραιμία» στους συντρόφους της. Και μία πρόταση: Το ΕΣΡ να ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις όχι μόνο όταν παίζουν στα κανάλια αλλά και στο διαδίκτυο που άλλωστε έχει μεταφερθεί ο πυρήνας της καθημερινής ενημέρωσης.