ΠΑΣΟΚ: Τομέας αυτοδιοίκησης χωρίς Δούκα, γίνεται;

Τον Τομέα Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε την Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ και όσοι έψαξαν αναλυτικά στα ονόματα (γιατί ήταν ολόκληρο κατεβατό 700 νοματαίοι στο σύνολο και καμιά τριανταριά στη Γραμματεία) είδαν να απουσιάζει ένα, αυτό του Χάρη Δούκα.

Μια απουσία που βάζει σε σκέψεις και εν πρώτοις δημιουργεί απορίες, διότι μιλάμε για τον δήμαρχο Αθηναίων.



Ωστόσο, το παραμύθι δεν έχει δράκο, αφού ο δήμαρχος δεν αγνοήθηκε και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει κάτι τέτοιο. Τα έχει γράψει άλλωστε εδώ και μέρες το flash.gr στο ρεπορτάζ του.



Ο λόγος είναι απλός. Ο κ. Δούκας είναι κορυφαίο πολιτικό στέλεχος του κόμματος και συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία που είναι το ανώτατο όργανο. Εξάλλου, δεν βάζεις ένα... συνταγματάρχη να φυλάει σκοπιά, νομίζω γίνομαι κατανοητός.



Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής του Τομέα Κώστας Τριαντάφυλλος έχει τις καλύτερες σχέσεις με το δήμαρχο και έχουν απευθείας επικοινωνία και κοινή γραμμή για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στην Αυτοδιοίκηση.

Και ως γνωστόν η Αυτοδιοίκηση είναι από τα λίγα δυνατά χαρτιά που διατηρεί η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είδατε τι πήγε να γίνει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ;