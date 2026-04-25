Πάθη και αποκαλύψεις για 4 ζώδια σήμερα 25/4 - Αστρολογικές προβλέψεις

Για σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου τα άστρα μας πιέζουν σημαντικά καθώς σχηματίζεται το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο. Πρόκειται για μια όψη που φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα ζητήματα ελέγχου, δύναμης, οικονομικών συμφερόντων αλλά και προσωπικών επιθυμιών που δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Κάτω από αυτή την επιρροή, αποκαλύψεις, σκάνδαλα, ξεκαθαρίσματα και έντονες αντιδράσεις δεν λείπουν. Καταστάσεις που είχαν μείνει στο παρασκήνιο έρχονται τώρα στο φως, αναγκάζοντάς μας να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι.

Πιο έντονα βιώνουν αυτή την επιρροή: Ταύροι γεννημένοι 21–25 Απριλίου, Λέοντες 23–27 Ιουλίου, Σκορπιοί 23–27 Οκτωβρίου και Υδροχόοι 20–24 Ιανουαρίου. Για αυτούς, η ημέρα μπορεί να φέρει σημαντικές συνειδητοποιήσεις, έντονες συγκρούσεις αλλά και αποκαλύψεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουν μια σχέση, μια συνεργασία ή μια οικονομική υπόθεση.

Κριός – Ακόρεστες επιθυμίες

Το σημερινό τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φίλε μου Κριέ, ενισχύει τον φόβο και την ανταγωνιστικότητα για τα οικονομικά σου! Οι διαθέσεις σου είναι απόλυτες – τα θέλεις όλα ή τίποτα – προσπαθείς να επιβληθείς των καταστάσεων, ενώ οι προσδοκίες σου γίνονται επίμονες και δεν βάζεις νερό στο κρασί σου! Θα χρειαστεί να συγκρατήσεις τα πάθη που μπορεί να σε οδηγήσουν σε λάθη, τόσο στον οικονομικό όσο και στον αισθηματικό τομέα! Μέρα ακατάλληλη για δανεισμό ή συνεταιρισμό AstroTip: Προσπάθησε να είσαι ολιγαρκής εκτιμώντας αυτά που έχεις καταφέρει ως σήμερα.

Ταύρος – Εντάσεις στις σχέσεις και δοκιμασία αντοχών



Ταύρε μου, το σημερινό τετράγωνο του Ήλιου από το ζώδιό σου με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει ένταση στον άξονα προσωπικών επιδιώξεων και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι απαιτήσεις γύρω σου αυξάνονται και μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου ή να ασκήσουν πίεση πάνω σου. Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια σύγκρουση με πρόσωπο εξουσίας ή μια ανατροπή σε επαγγελματικό σχέδιο που είχες στο μυαλό σου. Είναι σημαντικό να αποφύγεις τις απόλυτες αντιδράσεις και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.

AstroTip: Μην μπεις σε παιχνίδια δύναμης που δεν οδηγούν πουθενά.

Δίδυμοι – Εσωτερικές συγκρούσεις και έντονες σκέψεις



Δίδυμέ μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία έντονου προβληματισμού. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται με βαθύτερες σκέψεις, φόβους ή εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποια πράγματα χρειάζονται ξεκαθάρισμα μέσα σου πριν προχωρήσεις παρακάτω. Παράλληλα, μια πληροφορία ή μια συζήτηση μπορεί να σου αποκαλύψει μια αλήθεια που μέχρι τώρα δεν είχες δει καθαρά.

AstroTip: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου για να επεξεργαστεί όσα νιώθει.

Καρκίνος – Δοκιμασίες σε φιλίες και οικονομικά σχέδια



Καρκίνε μου, το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει ένταση σε ζητήματα που αφορούν φιλίες, συνεργασίες ή οικονομικές υποθέσεις που μοιράζεσαι με άλλους. Είναι πιθανό να προκύψει μια διαφωνία για χρήματα, μια υπόσχεση που δεν τηρείται ή μια σύγκρουση για το πώς πρέπει να εξελιχθεί ένα κοινό σχέδιο. Οι διαθέσεις γύρω σου μπορεί να είναι πιο απόλυτες από το συνηθισμένο. Προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές και να κρατήσεις ισορροπία.

AstroTip: Μην επενδύσεις σήμερα σε οικονομικές συμφωνίες.

Λέων – Πίεση σε καριέρα και προσωπικές σχέσεις



Λιοντάρι μου, το σημερινό Σάββατο φέρνει έντονη πίεση στον άξονα καριέρας και σχέσεων. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί μια αίσθηση ανταγωνισμού ή σύγκρουσης με άτομα που έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Ενδέχεται να υπάρξει μια επαγγελματική ένταση ή μια διαφωνία με συνεργάτη ή σύντροφο που θα φέρει στην επιφάνεια βαθύτερα ζητήματα. Η ημέρα απαιτεί αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία γιατί δεν θα λείψουν και οι αποκαλύψεις

AstroTip: Απόφυγε να αντιδράσεις παρορμητικά σε μια πρόκληση.

Παρθένος – Ανησυχίες για το μέλλον και σημαντικές αποφάσεις



Παρθένε μου, το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης των στόχων και των σχεδίων σου. Κάποια πρακτικά ζητήματα ή επαγγελματικές υποχρεώσεις ίσως δημιουργήσουν πίεση και σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο. Παράλληλα, μια συζήτηση ή μια πληροφορία μπορεί να σε αναγκάσει να δεις πιο ρεαλιστικά μια κατάσταση.

AstroTip: Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις μέσα σε ένταση.

Ζυγός – Οικονομικές ανησυχίες και βαθύτερα συναισθήματα



Ζυγέ μου, η επιρροή του τετραγώνου Ήλιου–Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια οικονομικά ζητήματα ή βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου. Μπορεί να νιώσεις ότι υπάρχει ένταση γύρω από χρήματα, υποχρεώσεις ή μια σχέση που απαιτεί ξεκαθάρισμα. Η ημέρα σε καλεί να αντιμετωπίσεις με ειλικρίνεια αυτά που σε πιέζουν, χωρίς όμως να αφήσεις την ένταση να σε παρασύρει σε υπερβολές. Οι φόβοι για το αύριο ενισχύονται, είναι προσωρινοί όμως γιατί λύσεις θα βρεθούν!

AstroTip: Κράτησε χαμηλούς τόνους σε οικονομικές συζητήσεις.

Σκορπιός – Έντονες αντιπαραθέσεις στις σχέσεις



Σκορπιέ μου, το σημερινό τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο επηρεάζει άμεσα τον τομέα των σχέσεων και μπορεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης ή ανταγωνισμού. Μπορεί να υπάρξει μια έντονη συζήτηση με σύντροφο, συνεργάτη ή μέλος της οικογένειας που θα φέρει στην επιφάνεια βαθύτερα παράπονα. Οι διαθέσεις είναι πιο απόλυτες και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια σύγκρουση για θέματα ελέγχου ή εξουσίας.

AstroTip: Προσπάθησε να ακούσεις και την πλευρά του άλλου πριν αντιδράσεις.

Τοξότης – Ένταση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις



Τοξότη μου, το σημερινό τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητά σου και σε πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται άμεση διαχείριση. Το πρόγραμμά σου γίνεται πιο απαιτητικό και δεν αποκλείεται να προκύψουν καθυστερήσεις, έντονες συζητήσεις ή μια αίσθηση ότι πρέπει να αποδείξεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Προσπάθησε να μην παρασυρθείς σε λεκτικές αντιπαραθέσεις ή σε βιαστικές αποφάσεις. Η ημέρα απαιτεί ψυχραιμία και σωστή διαχείριση χρόνου.

AstroTip: Κράτησε χαμηλό προφίλ στη δουλειά και μην μπεις σε άγονες κόντρες.

Αιγόκερως – Πάθος, ένταση και οικονομικές ανησυχίες



Αιγόκερέ μου, το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο αγγίζει θέματα που σχετίζονται με τον έρωτα, τα οικονομικά και τις προσωπικές σου επιθυμίες. Η ανάγκη σου για ασφάλεια γίνεται πιο έντονη και μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση γύρω από χρήματα, αξίες ή μια σχέση που δοκιμάζει τα όριά σου. Οι διαθέσεις σήμερα είναι πιο απόλυτες και ίσως νιώσεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς κάτι που θεωρείς σημαντικό για σένα.

AstroTip: Απόφυγε το οικονομικό ρίσκο και τις βιαστικές κινήσεις που βασίζονται στο συναίσθημα.

Υδροχόος – Πιέσεις στο σπίτι και οικογενειακές εντάσεις



Υδροχόε μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει ένταση στον χώρο του σπιτιού ή σε οικογενειακές υποθέσεις. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από το ζώδιό σου δημιουργεί ένα κλίμα όπου οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι πιο έντονες από το συνηθισμένο. Μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία με μέλος της οικογένειας ή μια κατάσταση που σε αναγκάζει να πάρεις θέση σε ένα θέμα που είχε μείνει άλυτο. Η ημέρα απαιτεί αυτοσυγκράτηση και προσοχή στον τρόπο που εκφράζεις αυτά που νιώθεις.

AstroTip: Μην αφήσεις το πείσμα να οδηγήσει τη συζήτηση σε αδιέξοδο.

Ιχθύες – Λεκτικές εντάσεις και παρεξηγήσεις



Ιχθύ μου, το σημερινό τετράγωνο του Ήλιου από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να δημιουργήσει καυστικότητα και απολυτότητα στην επικοινωνία και στις συζητήσεις που θα έχεις μέσα στην ημέρα. Οι λέξεις σήμερα έχουν μεγαλύτερη δύναμη από το συνηθισμένο και μια κουβέντα μπορεί εύκολα να πάρει πιο έντονη τροπή. Είναι πιθανό να υπάρξουν παρεξηγήσεις με συγγενείς, φίλους ή συνεργάτες, ιδιαίτερα αν προσπαθήσεις να επιβάλεις τη δική σου άποψη.

AstroTip: Πριν απαντήσεις σε μια πρόκληση, πάρε λίγο χρόνο για να ηρεμήσεις.