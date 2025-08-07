Πάτρα: Έπεσε δέντρο έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου την ώρα ορκωμοσίας φοιτητών

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τελετή ορκωμοσίας φοιτητών στο κτίριο, ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στον περιβάλλοντα χώρο.

Έπεσε δίπλα στα αυτοκίνητα

Η πτώση του δέντρου σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που βρισκόταν συγκεντρωμένος κόσμος.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σημείο, καθώς το δέντρο έπεσε δίπλα ακριβώς στα αυτοκίνητα. Ευτυχώς, όμως, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.