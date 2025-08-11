Πάτρα: Καταγγέλλει ότι φίλος του έκλεψε 100.000 ευρώ από το σπίτι του

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού, από οικία, εξετάζει η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές, ότι προ ημερών, κι ενώ βρισκόταν στην οικία του μαζί με γνωστό του άτομο, αυτός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη απουσία του και του αφαίρεσε από συρτάρι 100.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Πηγή: tempo24