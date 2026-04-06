Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στη φυλακή Αγίου Στεφάνου - Τι δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις

Ένα θλιβερό γεγονός καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα (6/4) το πρωί στη φυλακή Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όταν ένας 38χρονος Έλληνας που εξέτιε πολυετή κάθειρξη για ληστείες βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.gr, ο άνδρας δεν πήγε για πρωινό και παρέμεινε στο κρεβάτι του. Οι συγκρατούμενοί του, μόλις επέστρεψαν στο θάλαμο, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως τους φρουρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Αναφέρεται, πως ο 38χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο για την ακριβή αιτία θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά θανάτων κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, εγείροντας ερωτήματα για την ιατρική παρακολούθηση και τις συνθήκες κράτησης στους χώρους αυτούς, μιας και πριν λίγες μέρες είχε σημειωθεί ακόμη ένα περιστατικό στις ίδιες φυλακές.