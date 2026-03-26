Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγυιάς - Επίθεση με αυτοσχέδιο ξυράφι μεταξύ κρατουμένων

Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά, όταν δύο κρατούμενοι ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο που κατέληξε σε τραυματισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, ένας 41χρονος Έλληνας επιτέθηκε σε έναν 24χρονο από το Σουδάν χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο ξυράφι, καταφέρνοντάς του χτύπημα στο κεφάλι. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να παρεμβαίνουν άμεσα για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, ο 41χρονος δράστης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια ακόμη βαριά κατηγορία, αυτή της πρόκλησης σωματικών βλαβών, προσθέτοντας νέο κεφάλαιο στον ήδη επιβαρυμένο ποινικό του φάκελο.