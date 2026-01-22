Παύλος Ορκόπουλος: «Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε ό,τι παράγουμε, γιατί απευθύνεται στα παιδιά»

Ο Μενέλαος Τριανταφύλλου από «Το σόι σου», κατά κόσμον Παύλος Ορκόπουλος, φιλοξενήθηκε στο “Happy Day” και μίλησε για την αγαπημένη και άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά. «Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής που επρόκειτο να συμβεί αυτό, διότι είχα την εγγύηση αυτών που συνέβησαν με το “Σόι” όχι μόνο στο πλατό, αλλά και στον κόσμο που απευθυνόμαστε και είναι πολύ ευχάριστο. Όλα τα χρόνια των επαναλήψεων μου έλεγαν “μην το σταματήσετε ποτέ” ενώ είχε σταματήσει από το 2019. Και κέρδιζαν συνεχώς έδαφος οι επαναλήψεις.

Δεν είναι μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η απήχηση στον κόσμο και το ιδιαίτερο είναι πώς το εισπράττουν τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που παράγουμε πια, γιατί ξέρουμε ότι απευθύνεται στα παιδιά. Και τα παιδιά, μάς αντιμετωπίζουν με ανεπανάληπτη αγάπη. Και στα εγγόνια μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Αλλά όταν πηγαίνω στο σχολείο τους και μου συμπεριφέρονται όλα τα παιδιά διαφορετικά, δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση».

Ο πλανήτης… Άρης

Με ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο επιστρέφει «Το σόι σου», εκτάκτως απόψε στις 20.00 στον ALPHA. Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης. Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες! Πόσο θα αντέξουν ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα να ακούνε το ένα εξωφρενικό σχέδιο μετά το άλλο; Τι θέλει πραγματικά να πετύχει ο Άρης με όλα αυτά; Παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα!