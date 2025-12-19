«Το σόι σου»: Ένας… Secret Santa αναστατώνει το ρεβεγιόν Χαμπέων και Τριαντάφυλλων

Γιορτές χωρίς το «Σόι σου» δεν είναι γιορτές, γι’ αυτό και ο ALPHA παρουσιάζει απόψε (19/12) στις 20.00 ένα έξτρα διπλό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο με πολλές εκπλήξεις, μα και συγκίνηση! Ο Άρης έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους... Έρχεται στην Ελλάδα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και φέρνει χαμόγελα στο σπίτι!

Ο Σάββας και η Λυδία πανικοβάλλονται: φέτος ήταν η σειρά των Χαμπέων για ρεβεγιόν. Ποιος θα αναλάβει να πει στον Βαγγέλη πως τελικά θα γιορτάσουν με τους Τριαντάφυλλους; Ειδικά τώρα, που Βαγγέλης και Χαρούλα έχουν ενθουσιαστεί που επιτέλους θα κάνουν γιορτές όλοι οι Χαμπέοι μαζί! Κι ενώ η Λυδία και ο Σάββας παλεύουν να τους το φέρουν με το μαλακό, τα σχέδια ανατρέπονται: η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Άρη αναβάλλεται!

Μόλις μάθει η Αλεξάνδρα τα κακά μαντάτα, αρχίζει να έχει τάσεις φυγής. Τότε ο Άγιος Βασίλης ή καλύτερα η Λυδία, αποφασίζει να φέρει τους Χαμπέους στο σπίτι της, πριν προλάβει η Αλεξάνδρα να πάρει τους δρόμους. Κι αυτή θα είναι μόνο η πρώτη έκπληξη… Αυτή τη μέρα, οι εκπλήξεις δεν θα έχουν τελειωμό!



«Το θαύμα των Χριστουγέννων»

Οι γιορτές μόνο ήρεμες δεν προμηνύονται φέτος! Η Χαρά και ο Νάσος βρίσκονται στα πρόθυρα του χωρισμού… Η Αλεξάνδρα μετά βίας συγκρατείται να παραμείνει στο σπίτι της, το οποίο έχει πλημμυρίσει Χαμπέους!

Η Ειρήνη, που ήρθε από την Κομοτηνή για να κάνει γιορτές με την οικογένεια της, προσπαθεί να προσεγγίσει ερωτικά τον Μένιο, χωρίς επιτυχία και ο λόγος θα την αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Παράλληλα η Μπέλα, θα ζήσει επιτέλους το χριστουγεννιάτικο θαύμα που τόσα χρόνια περίμενε. Το μεγαλύτερο θαύμα, όμως απ’ όλα; Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι παρακάθονται στο ίδιο τραπέζι… και όχι μόνο δεν τσακώνονται, αλλά Χαμπέας και Αλεξάνδρα είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ! Τι έχει συμβεί;