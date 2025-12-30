ALPHA: Σταθερά πρώτος το 2025 στη μυθοπλασία

Η μυθοπλασία του ALPHA ηγείται της τηλεθέασης το 2025 και καταγράφει πρωτιές όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών, αλλά κυρίως σε επίπεδο συνολικής τηλεοπτικής πρότασης. Η μυθοπλασία δεν αντιμετωπίζεται ως συμπλήρωμα προγράμματος, αλλά ως βασικός πυλώνας της ταυτότητας του σταθμού και στρατηγική επένδυση μακράς πνοής.

«Το Σόι σου»

Η σειρά που για χρόνια κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια τηλεθεατές επιβεβαιώνει ότι η καλή μυθοπλασία, αυτή που φέρνει την οικογένεια κοντά, έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Οι χαρακτήρες που αγαπήθηκαν, οι ατάκες που έμειναν και οι ιστορίες που θυμίζουν τις δικές μας, καθιστούν τη σειρά σταθερά την πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού, σε όλες τις κατηγορίες του κοινού, με 2.225.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στα επεισόδια έστω για ένα λεπτό! Συγκεκριμένα, «Το Σόι σου» είχε πρωτιά στο σύνολο κοινού με 30,2%, πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 31,8% και πρωτιά στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 35,5%. Και οι πρωτιές συνεχίζονται με πρωτιά 49,8% στο ανδρικό κοινό 15-24, πρωτιά στο γυναικείο κοινό 15-24 με 44,1% και πρωτιά στο γυναικείο κοινό 25-44 με 32,7%.

«Να μ’ αγαπάς»

Στην καθημερινή δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς», η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά πλέκονται σε μια αφήγηση που αγγίζει την καρδιά του τηλεθεατή. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες έως το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεδιπλώνεται, με το κοινό να ακολουθεί σταθερά, όπως αποτυπώνεται και στους πίνακες τηλεθέασης, όπου η σειρά κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 21%, αλλά και την πρώτη θέση στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 18,6%. Με σύγχρονη ματιά, πλούσια παραγωγή και γρήγορη πλοκή, η σειρά έχει κερδίσει το κοινό από το πρώτο επεισόδιο και συνεχίζει καθημερινά τη δυναμική της πορεία, με 1.329.000 τηλεθεατές να γίνονται μάρτυρες των εξελίξεων έστω για 1 λεπτό!

«Άγιος Έρωτας»

Τιμωρία, κάθαρση, λύτρωση και έρωτας συνυπάρχουν στον «Άγιο Έρωτα», κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η Χλόη θέτει ως στόχο ζωής να βρει την κόρη της, ενώ ο πατήρ Νικόλαος παλεύει για τη λύτρωση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της. Η δραματική ένταση και η βαθιά συναισθηματική φόρτιση της σειράς έχουν κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τον «Άγιο Έρωτα» σε εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης με 20,5% στο σύνολο κοινού, με 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,3% στο γυναικείο δυναμικό κοινό 18-54 (Γ18-54). Τις κινηματογραφικές σκηνές της σειράς παρακολούθησαν 1.550.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό!

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Η μεγάλη δραματική παραγωγή μεταφέρει τον τηλεθεατή στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60, σε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις. Με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα και δυνατές ιστορίες, η σειρά κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, φέρνοντας την πρώτη στο δυναμικό κοινό με 15% και πρώτη στο γυναικείο δυναμικό κοινό με (Γ18-54) με 17,2%. Τέλος, 1.329.000 τηλεθεατές επέλεξαν το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έστω για 1 λεπτό!

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Λένας Μαντά, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία έρωτα, μυστικών και οικογενειακών δεσμών. Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική και κινηματογραφική προσέγγιση, η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό, που της χάρισε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 17,1%, στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15% και στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 19,3%. Τέλος, 1.493.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω για 1 λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία.