Παύλος Μαρινάκης: Ανοιχτό το πακέτο παροχών και ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ - «Όχι» στρατός στην Ουκρανία

Ανοιχτά και υπό συζήτηση είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (18/8) στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ τόνισε ότι η στόχευση του πακέτου παροχών και φοροελαφρύνσεων θα είναι η μεσαία τάξη με μόνιμα μέτρα και όχι εφάπαξ παροχές.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συζητείται η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακα και γενικά οι φοροελαφρύνσεις, καθώς είναι ένας τρόπος για την έμμεση αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. «Όλα είναι υπό συζήτηση, υπό διαμόρφωση, μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνονται συζητήσεις, σίγουρα θα είναι 1,5 δισ., αλλά μέχρι και στον προϋπολογισμό μπορεί να υπάρξουν ρυθμίσεις. Αυτά τα λεφτά πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη σε μια λογική μόνιμων μέτρων, Πρέπει να δούμε τη φορολογική κλίμακα, είναι στο τραπέζι» σημείωσε.

Υποστήριξε ότι θα έρθουν μόνιμα μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων που θα έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των παροχών, με πιθανές παρεμβάσεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά. Αναγνώρισε ακόμα το υπαρκτό και επιδεινούμενο πρόβλημα στην στέγαση. «Ο κόσμος έχει παράπονα. Ειδικά για όσους ζουν στο ενοίκιο. Κι εγώ ζω στο ενοίκιο. Στόχος είναι να ρίχνουμε στην αγορά περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση», είπε για το στεγαστικό πρόβλημα.

«Καλάθι» ΔΕΘ: Τι μέτρα σχεδιάζονται για στέγαση, συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

«Ο 13ος και 14ος μισθός και η 13η και 14η σύνταξη κοστίζουν 8δις ευρώ. Η αντιπολίτευση δεν μας λέει που θα βρει αυτά τα λεφτά Είναι μια κοροϊδια. Τα όποια λεφτά υπάρχουν πρέπει να δοθουν οριζόντια. Στους νέους ανθρώπους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να δούμε μια μεσαία οικογένεια, τους πολύτεκνους. Προτιμώ να δω την κυβέρνηση να μοιράζει τα χρήματα αυτά στη μεσαία τάξη παρά να κάνει ένα μέτρο σαν κι αυτό. Για εμένα η πολιτική ππυ πρέπει να ακολουθηθεί είναι οι φοροελαφρύνσεις».

«Όχι» στην αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος σε κάθε συζήτηση για την αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία. Εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ότι υπάρχει όποια ορατότητα μετά τις επαφές στις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα βάλει νερό στο κρασί σε θέματα που συνόρων. Ο Παύλος Μαρινάκης στηλίτευσε την στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης που εμμέσως στηρίζουν τις ρωσικές θέσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν μπορείς να λες ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολη΄να λες ότι δεν πειράζει ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτή η ρητορική ιδίως από αυτά που θέλουν να δηλώνονται ως πατριωτικά κόμματα είναι επιζήμια. Άρα μια χώρα η οποία στέκεται απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμό δεν μπορούσε παρά να σταθεί στο πλευρό του αμυνόμενου», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και διέψευσε τα σενάρια για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Υπάρχει προσπάθεια κάποιων να ξεπλύνουν τον κ. Τσίπρα

Για την επανεμφάνιση Τσίπρα απάντησε: «Θα το αποφασίσει ο ίδιος. Είναι ενεργός πολιτικός, βέβαια δεν έχει κάνει καμιά ομιλία στη Βουλή. Υπάρχει προσπάθεια κάποιων να ξεπλύνουν τον κ. Τσίπρα. Πρέπει να θυμίζουμε συνέχεια όλο το υπόλοιπο της διακυβέρνησής του, με τη διεθνή απομόνωση της χώρας, το χειρότερο διάστημα για τους θεσμούς, έφερε έναν Ποινικό Κώδικα που ήταν η χαρά του κάθε εγκληματία, η κυβέρνηση που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Δεν είναι μόνο η οικονομία».

«Είναι ντροπή όποιος αμφισβητεί το 112»

Για τις φωτιές είπε. «Όσοι από την αντιπολίτευση μηδενίζουν τα πάντα είναι βαθύτατα γελασμένοι. Η χώρα μας κάθε χρόνο είναι περισσότερο οχυρωμένη. Θωρακισμένη δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε χωρίς γρατζουνιές. Κάθε ζωή που χάνεται, κάθε σπίτι, κάθε εκατοστό φυσικού περιβάλλοντος είναι τραγικό. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο καλύτερο αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό της».

«Όποιος αμφισβητεί το 112 και τις συνολικές εκκενώσεις και καλεί τον κόσμο σε ανυπακοή είναι ό,τι πιο επικίνδυνο πολιτικά στη χώρα. Είναι ντροπή», απάντησε σε ερώτηση για τον Δήμαρχο Πατρέων.

Για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου: «Έχει απαντήσει ο πρωθυπουργός, ας μην αγχώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Προεξοφλούν την μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Αν είναι έτσι τα πράγματα η όποια αλλαγή θα τους βοηθήσει. Οι ανακοινώσεις αυτές παραδέχονται την υπεροχή της ΝΔ»

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Δεν αργούν οι μέρες που θα έχουμε τις πολύ σημαντικές ειδήσεις ξεκινώντας από τα άνω για όσους ελέγχονται. Η δουλειά των ελεγκτικών αρχών είναι πολύ αποτελεσματική». «Η εξεταστική δεν συγκαλύπτει τίποτα, αν λειτουργήσει σωστά. Η εξεταστική μπορεί να φωτίσει όλα τα σημεία. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης, την τεχνική λύση κλπ .Κι αν προκύψουν σοβαρά στοιχεία εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε»

Για το επίδομα στους υπαλλήλους της Βουλής

«Ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα. Υπήρξε αναδημοσίευσης Δεν υπήρχε νομοθέτηση. Στη σχετική διάσκεψη αποφασίστηκε , μόνο η Πλέυση Ελευθερίας δεν συμφώνησε, η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, Είναι η νομοθεσία που ισχύει από το 2015. Κάποιοι προσπαθούν να φανατίσουν τον κόσμο. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κανένα επίδομα σε υπάλληλο που δεν το δικαιούται».