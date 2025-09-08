Πέγκυ Ζήνα: «Τέτοια ευλογία μου έφερε στη ζωή μου ο Μητροπάνος»

Η Πέγκυ Ζήνα ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και αποκάλυψε τι συνέβη όταν είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα στα επαγγελματικά της για να κάνει οικογένεια. «Είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο την καριέρα μου, όταν ήταν να γίνω μαμά. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά γιατί έλεγα μήπως αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί δεν με αφήνουν να γίνω μαμά;

Λέω, ας ξεκουραστώ, ας μην δουλέψω τον χειμώνα. Τότε χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν η γυναίκα του Δημήτρη Μητροπάνου που μου είπε ότι ήθελε να δουλέψουμε μαζί τον χειμώνα στην Ιερά Οδό», είπε η τραγουδίστρια στο vidcast 25 χρόνια μαζί του ραδιοφωνικού σταθμού Ρυθμός.

«Θα το κλείσουμε το μαγαζί»

Λέω εντάξει, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει! Μου χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Θεός για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα διάλειμμα.

Μου είχε πει τότε η Βένια, η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου, Πεγκούλα, να κάνεις παιδάκι όποτε θέλεις, αλλά άκου από προσωπική πείρα τι θα σου πω: μην σταματήσεις να δουλεύεις για να ηρεμήσεις και να κάνεις παιδάκι, γιατί θα σου κατσικωθεί ένα άγχος στο κεφάλι ότι έχεις σταματήσει γι’ αυτόν τον λόγο. Θα συνεχίσεις κανονικά να δουλεύεις και αν ο Θεός το θέλει και σου στείλει παιδί, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Κι εμείς έχουμε την οικογένεια πάνω από όλα.

«Το ανακοίνωσε σε όλους»

Έτσι μου έφυγε κάθε άγχος και όντως τη δεύτερη σεζόν που δούλευα με τον Δημήτρη έμεινα έγκυος και χωρίς καν προσπάθεια. Τέτοια ευλογία μου έφερε στη ζωή μου ο Μητροπάνος.

Έμεινα έγκυος τέλος Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου που κλείσαμε το σχήμα για να πάμε στην Κύπρο για συναυλίες, του είπα ότι επειδή δεν έχω κλείσει ακόμα τους τρεις μήνες, να μην το πούμε σε κανέναν, να το κρατήσουμε μεταξύ μας. Το μαγαζί είχε 3000 άτομα και βγήκε και το ανακοίνωσε σε όλους στο μικρόφωνο».