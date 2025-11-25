Πέμη Ζούνη: «Ο έρωτας δεν έχει ηλικία, έρχεται και σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι»

Η Πέμη Ζούνη ήταν καλεσμένη στο “Breakfast@Star” και μίλησε για τον έρωτα και αν αυτός έχει ηλικία και όριο. «Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα!

Παρόλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό. Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους».

«Αξίζει να μιλάς για την τέχνη, όχι για τα προσωπικά σου»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε όλους όσοι λένε πως το θέατρο δεν είναι ένας σοβαρός χώρος. «Πάντα υπήρχε η προκατάληψη για το θέατρο, ότι δεν είναι ένας σοβαρός χώρος. Εγώ δεν τρόμαξα ποτέ πάντως. Γεννήθηκα μέσα στο θέατρο και ήξερα ότι πρέπει να στηρίζεσαι στα πόδια του, αν και όποια δουλειά κι αν έκανα θα το έλεγα αυτό.

Αγαπούσα το θέατρο πάντα, αγαπούσα την τέχνη αυτή και θεωρούσα ότι αξίζει να μιλάς για αυτήν και όχι για τα μικρά προσωπικά σου. Και όλη μου η προσοχή ήταν σε αυτό. Είναι χάσιμο χρόνο να μιλάει κανείς για το με ποιον είναι, τι έβαλε, που πήγαν, χώρισαν. Δηλαδή, βαριόμουν πάρα πολύ».

«Δεν βλέπω τηλεόραση, είμαι… αμόρφωτη»

Η Ζούνη αναφέρθηκε και στη σχέση της με την τηλεόραση. «Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Απλώς χαίρομαι όταν έρχεται κάτι που μου αρέσει. Στη “Γη της ελιάς” έχουμε την τελική σύγκρουση Μάνης - Κρήτης. Γενικά δεν βλέπω τηλεόραση, είμαι… αμόρφωτη, πολύ. Δεν έχω δει ποτέ το “Κλείσε τα μάτια” όλο! Δηλαδή, έχω δει αποσπασματικά πράγματα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι εξαιρετικός σ’ αυτό που κάνει, το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Τον καμαρώνω. Δεν μπορεί κανείς να συγχέει τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη με τον Ανδρέα Γεωργίου. Απλώς είναι νέοι, όμορφοι και σκηνοθέτες. Έχουν διαφορετικές μάτιες. Δεν έχω μπει ποτέ στο να το συγκρίνω. Γιατί θα έπρεπε να έχω δει αυτά που έκαναν».