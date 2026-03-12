Πέμη Ζούνη: «Βαριόμουν να παίζω τις πιτσιρίκες, ήμουν 36 και επειδή φαινόμουν νεότερη, έπαιζα μικρές»

Η Πέμη Ζούνη μίλησε για τον εγωισμό που έχουν οι καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή, αλλά και το ότι πάντα της πρότειναν να παίξει ρόλους νεαρών ηρωίδων επειδή… μικρόδειχνε! «Οι θεατρικοί ρόλοι που έχω υποδυθεί με βοήθησαν να γίνως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Είναι αναγκαία βήματα για τη βελτίωσή σου. Αν δεν απαλλαγείς από τον εγωισμό σου πάνω στη σκηνή, δεν κάνεις δουλίτσα.

Θέλει δόσιμο, διαθεσιμότητα, αλληλεγγύη και κοινούς στόχους με τον συνάδελφο που είναι πάνω στη σκηνή. Να βγεις λίγο από το υπέροχο «εγώ» σου. Είναι ένα αναγκαίο βήμα προς μια διαφορετική στάση γενικά στη ζωή, όχι μόνο πάνω στη σκηνή», είπε η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

«Δυσκολεύτηκα τότε γιατί ντρεπόμουν»

«Το ότι ήθελα να παίξω πιο ώριμους θεατρικούς ρόλους, δεν ήταν θέμα εγωισμού. Βαριόμουν να παίζω τις πιτσιρίκες. Ήμουν 36 και επειδή φαινόμουν πολύ νεότερη, έπρεπε να υποδύομαι τις μικρές. Το πάλευα πολύ να μην συμβαίνει. Στα 36 μου ο Μίνως Βολανάκης μου πρότεινε να κάνουμε τη Μικρή μας πόλη, με παραγωγό τον Γιώργο Λεμπέση. Η ηρωίδα, η Έμιλι Γουέμπ, είναι 15 ετών. Δυσκολεύτηκα τότε γιατί ντρεπόμουν. Αλλά ο Βολανάκης μου είπε δυο πράγματα και αφέθηκα. Ήταν σπουδαία παράσταση. Δεν είχε θέση η δική μου συστολή».