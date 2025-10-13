Περίεργα πράγματα...

Ας πούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις δηλώσεις που είχε κάνει κατά καιρούς - πρόσφατα - ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ότι η παρουσία του Πάνου Ρούτσι δεν προσβάλει το χώρο αλλά το πράττουν όλοι εκείνοι που σπεύδουν να καπηλευτούν τον αγώνα του.

Θα ξεπεράσουμε και τις δηλώσεις που έσπευσαν να κάνουν κορυφαίοι κυβερνητικοί - Χατζηδάκης, Σκέρτσος (αλίμονο)- για το πόσο ορθή ήταν η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανακοινώσει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στον Δένδια δηλαδή.

Και θα σταθούμε στο γεγονός ότι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ξένισε αρκετούς στο Πεντάγωνο για να το γράψουμε κομψά. Ως προς το πολιτικό σκέλος θα έχουμε να πούμε αρκετά τις επόμενες ημέρες γιατί έχει τη σημασία του το πως θα τοποθετηθούν μέσα στη βουλή το ΠΑΣΟΚ ή ο Βελόπουλος, για παράδειγμα. Αλλά και ο ίδιος ο υπουργός.

Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι ένστολοι συνομιλητές μου, εξέφραζαν διάφορες λογικές απορίες για το πνεύμα και την ουσία της νομοθετικής ρύθμισης που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση και για το κατά πόσο αυτό που θα ανακοινωθεί θα είναι κυρίως εφαρμόσιμο και όχι μία επικοινωνιακού τύπου παρέμβαση.



