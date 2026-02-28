Κάθε ένας από τους δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σήμερα στη Γη ανήκει στο ίδιο είδος: Homo sapiens. Αλλά δεν ήμασταν πάντα οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη. Όπως διαβάζουμε στο Historyfacts, το Ινστιτούτο Smithsonian εκτιμά ότι περίπου 21 διαφορετικά ανθρώπινα είδη έχουν περιπλανηθεί στη Γη (αν και ο αριθμός ποικίλλει λόγω των αντικρουόμενων ορισμών του τι είναι «άνθρωπος»).

Πολλά από αυτά τα είδη ανήκουν στο γένος Homo, το οποίο σήμερα έχει μόνο ένα επιζών είδος (εμάς).

Τα πρώτα μέλη του γένους Homo

Ο κατάλογος των ανθρωποειδών περιλαμβάνει επίσης άλλα είδη που θεωρούνται από τους περισσότερους επιστήμονες ως πρώιμοι άνθρωποι, όπως το Australopithecus afarensis, μέλος του γένους Australopithecus. Οι πρώτοι άνθρωποι του ίδιου γένους με τον Homo sapiens ήταν ο Homo habilis, ο Homo rudolfensis και ο Homo erectus και τα στοιχεία δείχνουν ότι συνυπήρχαν στην Ανατολική Αφρική πριν από περίπου 1,9 εκατομμύρια χρόνια.

Όταν ο Homo sapiens εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 300.000 χρόνια, οι πρόγονοί μας ζούσαν ανάμεσα σε πολλά άλλα, πλέον εξαφανισμένα, ανθρώπινα «ξαδέλφια». Οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι γνωστό ότι συναναστρέφονταν με τους Νεάντερταλ, τους Ντενισόβαν και άλλους πληθυσμούς. Ο Homo sapiens μοιραζόταν επίσης τον πλανήτη με λιγότερο γνωστά είδη, όπως ο Homo floresiensis, ο Homo naledi, ο Homo luzonensis και οι επιζώντες του Homo erectus.

Οι τελευταίοι που εξαφανίστηκαν

Ωστόσο, επειδή ορισμένες από αυτές τις ομάδες ζούσαν σε απομακρυσμένες κοινότητες, είναι πιθανόν οι σύγχρονοι άνθρωποι να μην τους είχαν δει ποτέ. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι πρόγονοί μας εξόντωσαν πολλά από αυτά τα ανθρώπινα είδη (οι Νεάντερταλ ήταν οι τελευταίοι που εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια) επιδεικνύοντας ανώτερες δεξιότητες στρατηγικής και συνεργασίας.

Η κοινωνική νοημοσύνη των προγόνων μας τους βοήθησε να ανέβουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας και ο πληθυσμός τους αυξήθηκε εκθετικά. Σήμερα, οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι οι μόνοι που ανήκουν στο γένος Homo.

Ο Homo sapiens υπάρχει στη Γη μόνο για το 0,0067% της ύπαρξής της

Η διάρκεια ζωής ενός πλανήτη είναι μεγάλη, μετρώντας σε δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά πολλά είδη είναι τυχερά αν καταφέρουν να επιβιώσουν για περισσότερο από μερικά εκατομμύρια χρόνια. Ο Homo sapiens είναι μια σχετικά νεαρή ομάδα, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 300.000 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουμε μόνο για το 0,0067% της ιστορίας της Γης.

Επειδή οι άνθρωποι έχουν τόσο χαμηλή γενετική ποικιλομορφία σε σύγκριση με άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο Homo sapiens πιθανότατα αναπτύχθηκε από μόνο 10.000 ζευγάρια αναπαραγωγής. Ο ανθρώπινος πληθυσμός έφτασε το 1 δισεκατομμύριο το 1804 και τα 8 δισεκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2022.

