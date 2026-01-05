Πέθανε η ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, Εύα Σλος

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε η ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς, Εύα Σλος το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στο Λονδίνο,η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην ενημέρωση των ανθρώπων για το Ολοκαύτωμα.

Σε ένα φόρο τιμής, η οικογένειά της εξέφρασε τη «μεγάλη της θλίψη» για την απώλεια αυτής της «αξιοσημείωτης γυναίκας: μιας επιζήσασας του Άουσβιτς, μιας αφοσιωμένης εκπαιδευτικού του Ολοκαυτώματος, ακούραστης στο έργο της για τη μνήμη, την κατανόηση και την ειρήνη».

Η φιλία με την Άννα Φρανκ και η ζωή στο Άουσβιτς

Γεννημένη ως Εύα Γκάιρινγκερ στην Αυστρία το 1929, ήταν παιδί όταν οι Ναζί προσάρτησαν τη χώρα της. Η εβραϊκή οικογένειά της κατέφυγε στο Βέλγιο και στη συνέχεια στο Άμστερνταμ, όπου εγκαταστάθηκε απέναντι από το σπίτι της Άννας Φρανκ.

Οι αφηγήσεις της Φρανκ για το Ολοκαύτωμα έχουν γίνει σύμβολο των δεινών που προκάλεσαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα δύο κορίτσια ήταν της ίδιας ηλικίας και έπαιζαν συχνά μαζί. Αλλά από το 1942 και μετά, και οι δύο οικογένειες αναγκάστηκαν να κρυφτούν από τη μανία των Ναζί.

Η Σλος, η μητέρα της Ελφρίντε, ο πατέρας της Έριχ και ο αδελφός της Χάιντς προδόθηκαν δύο χρόνια αργότερα από έναν υποστηρικτή των Ναζί. Συνελήφθησαν στα δέκατα πέμπτα γενέθλιά της και στάλθηκαν στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς τον Μάιο του 1944.

Η Σλος κατάφερε να διατηρήσει επαφή με τη μητέρα της, αλλά χωρίστηκε από τον πατέρα και τον αδελφό της, οι οποίοι αμφότεροι εκτελέστηκαν στα στρατόπεδα.

Από την άλλη, η Άννα Φρανκ πέθανε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν το 1945.

Μετά την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό το 1945, η Σλος και η μητέρα της επέστρεψαν στην Ολλανδία, όπου γνώρισαν τον πατέρα της Άννας, Ότο Φρανκ, ο οποίος ήταν πλέον χήρος.

Ο Όττο ενθάρρυνε τη Σλος να ασχοληθεί με τη φωτογραφία και το 1952 μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει όπου γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, Ζβι Σλος. Έναν χρόνο μετά, η Ελφρίντε και ο Ότο παντρεύτηκαν.

Έγραψε πολλά βιβλία και αφηγήθηκε τις εμπειρίες της σε όλο τον κόσμο, και έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) το 2013. «Μέχρι τα 90 της, μιλούσε με ακούραστο πάθος, συχνά δίνοντας αρκετές ομιλίες την ημέρα, μεταξύ άλλων σε φυλακές και σχολεία», δήλωσε η Gillian Walnes, αντιπρόεδρος του Anne Frank Trust UK.

«Η κληρονομιά της Εύας ζει στις ζωές που άγγιξε και στην ιστορία που με τόσο γενναιότητα κράτησε ζωντανή».