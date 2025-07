Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Connie Francis του «Pretty little baby»

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι και ποπ Κόνι Φράνσις, που μεσουράνησε την δεκαετία του 1960, πέθανε το βράδυ της Τετάρτης 16/07 σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση του θανάτου της δημοσιοποίησε ο στενός της φίλος Ρον Ρόμπερτς με μια ανάρτηση στο Facebook. «Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ. Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που θα μάθουν για αυτά τα θλιβερά νέα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η Κόνι Φράνσις νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου στην μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικής κλινικής. Μάλιστα είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή στις 4 Ιουλίου σε αφιέρωμα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ξαδέλφη της Μπρούσι μετέφερε στο κοινό τα μηνύματα που έστελνε η Φράνσις για την πορεία της υγείας της. «Σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα μετά από μια καλή νύχτα και ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για την 4η Ιουλίου», έγραψε και τους ευχαρίστησε για τις προσευχές τους.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που έγιναν διεθνώς γνωστές και άγγιξαν ακόμη και την πρώτη θέση στη λίστα του Billboard ήταν μεταξύ άλλων τα: «Who's Sorry Now», «Everybody's Somebody's Fool», «Don't Break the Heart That Loves You», «Stupid Cupid».

Αναβίωσε χάρη στα social

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη άνθιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπει η μεγάλη επιτυχία της Φράνσις «Pretty Little Baby» που έχει γίνει viral.

Ιδίως στο TikTok, αρκετοί χρήστες χρησιμοποιούν αποσπάσματα από τα τραγούδια της για να «ντύσουν» μουσικά τις αναρτήσεις τους. Σημειώνεται δε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον σε 1,8 εκατομμύρια αναρτήσεις δίνοντάς της μια δεύτερη «ζωή» στη σύγχρονη εποχή.