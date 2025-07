Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο Μάικλ Μάντσεν - Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ στο Χόλιγουντ με την είδηση του θανάτου του Μάικλ Μάντσεν, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς «σκληρούς» της μεγάλης οθόνης, με συμμετοχές σε θρυλικές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 67 ετών, στο σπίτι του στο Μαλιμπού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο Μάικλ Μάντσεν έγινε παγκόσμια γνωστός από τον ρόλο του «Mr. Blonde» στο Reservoir Dogs (1992), ενώ ξεχώρισε και στα Kill Bill, The Hateful Eight και Once Upon a Time in Hollywood.

Ο τραχύς, αινιγματικός και μοιραίος χαρακτήρας του στην οθόνη τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του σε ρόλους «αντιήρωα».

‘Reservoir Dogs’ and ‘Kill Bill’ actor Michael Madsen found dead at 67 https://t.co/6R0T8fkwI1 pic.twitter.com/OxNMy7kT9Z — New York Post (@nypost) July 3, 2025

Ο «σκληρός» του Χόλιγουντ

Σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Μάντσεν ξεχώρισε για τους ρόλους του ως σκληροτράχηλος αλλά συχνά μυστηριώδης χαρακτήρας, σε ταινίες όπως Kill Bill Vol. 1, Reservoir Dogs, Thelma & Louise και Donnie Brasco.

Εμφανίστηκε επίσης σε μεταγενέστερες ταινίες του Ταραντίνο, όπως The Hateful Eight και Once Upon a Time in Hollywood.

Από τα 346 έργα που αναφέρονται στη βάση IMDb, ξεχωρίζουν επίσης οι ταινίες The Doors, Free Willy, Species, Die Another Day, Sin City και Scary Movie 4. Ο Μάντσεν ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως μέλος του θεατρικού θιάσου Steppenwolf και μαθητευόμενος του Τζον Μάλκοβιτς, πριν κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία επιστημονικής φαντασίας WarGames το 1983.