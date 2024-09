Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον - Yπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε

Σε ηλικία 70 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Τίτο Τζάκσον, μέλος του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος «The Jackson 5» και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με το Entertainment Tonight ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή προσβολή την Κυριακή (15/9) ενώ οδηγούσε.

Οι γιοι του 70χρονου μουσικού, Ταζ, Ταριλ και Τι Τζέι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το R&B γκρουπ 3T επιβεβαίωσαν την είδηση στα social media.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και μελος του Rock & Roll Hall of Fame δεν είναι πια μαζί μας. Είμαστε σοκαρισμένοι, στενοχωρημένοι και συντετριμμένοι. Ο πατέρας μας ήταν ένας υπέροχος άνδρας, ο οποίος νοιαζόταν για όλο τον κόσμο. Κάποιοι από εσάς μπορεί να τον γνωρίζετε ως Τίτο Τζάκσον από τους θρυλικούς The Jackson 5, κάποιοι ως Coach Tito ή κάποιοι ως Poppa T. Θα μας λείψει τρομερά. Θα είναι πάντα η ώρα του Tito για εμάς. Σας παρακαλούμε να θυμάστε να κάνετε αυτό που ο πατέρας μας πάντα κήρυττε "Να αγαπάτε αλλήλους". Σε αγαπάμε μπαμπά».

Ο Τίτο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας Τζάκσον και απέκτησε φήμη με τα αδέλφια του, Τζάκι, Μάρλον, Τζερμάιν και Μάικλ, ως μέλος των «Jackson 5», στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970. Αργότερα, προστέθηκε στο συγκρότημα και ο αδελφός τους, Ράντι. Οι «Jackson 5» υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Motown Records και σημείωσαν επιτυχία με τραγούδια όπως τα «I Want You Back», «ABC» και «Ι'll Be There».

Ο Τίτο ξεκίνησε μια σόλο καριέρα το 2003 παίζοντας ως μουσικός μπλουζ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ήταν υποψήφιος για τρία βραβεία Grammy, και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος του Jackson 5.

Ο Τζάκσον παντρεύτηκε την Delores «Dee Dee» Martes τον Ιούνιο του 1972 σε ηλικία 18 ετών και το ζευγάρι χώρισε το 1988. Το ζευγάρι είχε τρεις γιους — τον Taj, τον Taryll και τον TJ.

Δείτε το σχετικό post: