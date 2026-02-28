Πέτρος Λαγούτης: «Το κυνηγός - θήραμα στις σχέσεις δεν θα χαθεί ποτέ, όση κορεκτίλα και να μπει»

Ο Πέτρος Λαγούτης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις σχέσεις των δύο φύλων, ενώ αποκάλυψε και τι συμβουλές δίνει στους γιους του. «Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ζητάω συμβουλές στο πώς να πλησιάσω μια γυναίκα. Πρόσφατα είχα συζητήσεις με τους γιους μου για το πώς θα πάνε να μιλήσουν σε μια κοπέλα. Και τους είπα ότι δεν υπάρχει manual. Υπάρχει το αφουγκράσου λίγο τη στιγμή και μπες στη ροή του πράγματος και στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρέπει να κάνεις αυτό.

Έχουν χαθεί οι ρόλοι και έχει χαθεί η μπάλα και σ’ αυτό το παιχνίδι του φλερτ σήμερα. Διότι όταν ο άντρας πια είναι φοβισμένος στο πώς θα πλησιάσει μία γυναίκα, ακόμα και να πάει να την πλησιάσει δεν θα είναι ο εαυτός του και άρα και η άλλη θα πάρει κάτι που μπορεί και να μην της αρέσει, αλλά και αυτή δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει. Αλλά νομίζω το κυνηγός - θήραμα δεν θα χαθεί ποτέ, ό,τι και να γίνει και όση κορεκτίλα και να μπει. Συνήθως κυνηγός είναι ο άντρας και εμένα μου αρέσει κιόλας αυτό. Δεν μου αρέσουν τα dating apps. Εγώ είμαι οπαδός του βγες έξω και ζήσε. Ζήσ’ το!»

«Αν ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα έπρεπε να ρίξω τις φάπες»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στους δημοσιογράφους που πολλές φορές γίνονται αδιάκριτοι και εισβάλλουν στην προσωπική του ζωή. «Πώς γίνεται να μην σε ενοχλεί το να μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου, μέσα στη ζωή μου και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου, που μέχρι ένα σημείο μπορεί να το καταλάβουμε ότι, ΟΚ, είσαι δημόσιο πρόσωπο, απασχολούν όλα και αυτά τα πιπεράτα.

Αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το που ρίχνουμε το φως στα πράγματα. Ας πούμε με ρώτησαν τι θα κάνω του Αγίου Βαλεντίνου! Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν για φάπες. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα έπρεπε να ρίξω τις φάπες».