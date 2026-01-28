Πιερίδη: Ήμουν σε κακοποιητική σχέση και η μητέρα μου μού είπε «Καλά για ένα χαστούκι θα χωρίσεις;»

Για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε βιώσει στο παρελθόν μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη στο vidcast της Huffington Post. «Πιο μικρή είχα δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά σε σχέση… Δεν την είχα ανεχτεί! Δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Μετά προχώρησε και σε ένα χαστούκι, το οποίο έτσι όπως έγινε χτύπησα και στη ντουλάπα πίσω μου και εκεί βασικά πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: “μα, είναι δυνατόν να χαλάσεις τώρα τη σχέση σου” γιατί είμαστε αρκετά χρόνια με τον άνθρωπο εκείνο και λέω: “ναι, θα τη χαλάσω και άμα δεν θέλεις να έρθω στο σπίτι θα ψάξω να βρω ένα δικό μου”.

Δηλαδή, εκείνη ήταν στη φάση του τύπου “μήπως παιδί μου να τον συγχωρέσεις” και εγώ της είπα πως δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Νιώθω ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο, αν σηκώσεις χέρι θα το ξανακάνεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ.

Λάμπρος Κωνσταντάρας… τέλος

Η τραγουδίστρια δεν άφησε ασχολίαστο και το τι θα απαντούσε εάν την καλούσαν από ένα κανάλι και της έλεγαν πως θέλουν να συνεργαστεί ξανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. «Δεν θα το συζητούσα καν, όχι, δεν νομίζω. Θα έπρεπε να ειπωθούν πολλές συγγνώμες για να μπορέσω να το συζητήσω.

Ο χρόνος κάνει τη δουλειά του όταν καταλαβαίνουμε αμφοτεροι ποια είναι η κατάσταση. Ο Λάμπρος είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, αλλά από εκεί και πέρα, σαν συνεργάτης δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ταιριάξουμε έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα».