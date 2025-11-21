Πιερίδη: «Τα χρήματα που έβγαζα λέγοντας 2 - 3 τραγούδια, τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία

Η Μαριάντα Πιερίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και εξήγησε μεταξύ άλλων γιατί στο παρελθόν αποφάσισε να απέχει από τις πίστες.

«Ποιος θα μεγάλωνε, τον Νικόλα; Εγώ είμαι, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου πήρε σύνταξη πριν έναν μήνα. Τώρα θα πάρω ανάσα» εξομολογήθηκε, ενώ τόνισε: «Ό,τι κι αν έκανα, έπρεπε να είμαι εγώ και ο Νικόλας. Τώρα τελειώσαμε το δημοτικό. Είχα ένα πολύ ήσυχο, πολύ ευγενικό παιδί. Θέλει να γίνει μηχανικός πιλότος αεροσκαφών».

Θυμήθηκε την επαγγελματική της πορεία και είπε χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησα στο Απόλλων Παλλάς και μετά Διογένης Παλλάς μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη, τον Αντώνη Ρέμο, τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μιλάμε για το 1997. Τότε δουλεύαμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Το παίρναμε σερί. Δέκα παραστάσεις τη μέρα, κοιμόμασταν στα καμαρίνια.

Τα χρήματα που έβγαζα τότε λέγοντας δύο-τρία τραγούδια στην αρχή, τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία. Αυτά μπορεί να τα έβγαζα επί πέντε την ημέρα. Τελείωνε η σεζόν και μας έλεγαν "έχετε ένα ταξίδι από εμάς στην τάδε χώρα". Τώρα σου λένε "μήπως, επειδή χθες δεν πήγε καλά, να μην σε πληρώσω σήμερα;"».