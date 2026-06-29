Πιερρακάκης, Χατζηδάκης «χτίζουν» το πακέτο της ΔΕΘ - Οριζόντιες παρεμβάσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Τις…συντεταγμένες του οικονομικού πακέτο της πλέον κρίσιμης ΔΕΘ δουλεύουν ήδη σε πολύ κλειστό κύκλο στον άξονα Υπουργείο Οικονομικών – Μποδοσάκειο.

Ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός του, Θάνος Πετραλιάς, αλλά και ο προιστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας αφενός παρακολουθώντας την τάση των κύριων οικονομικών δεικτών, αφ ετέρου διαμορφώνοντας τους βασικούς άξονες των κυβερνητικών παροχών.

Τα πρώτα μηνύματα κρίνονται ενθαρρυντικά σύμφωνα με όσα μεταφέρει στον FLASH κυβερνητικό στέλεχος με άμεση γνώση των ενδοκυβερνητικών διεργασιών. Το ρεκόρ σε εισπράξεις και αφίξεις το πρώτο 4μηνο προοιωνίζεται ανάλογη συνέχεια στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, ιδίως τώρα, που το μαύρο πέπλο του πολέμου στον Περσικό δείχνει να απομακρύνεται. Επίσης, τα έσοδα από την μάχη κατά της φοροδιαφυγής αυξάνουν, μεγεθύνοντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Εξάλλου, τουρισμός και έσοδα από τη φοροδιαφυγή αποτελούν δύο από τις κύριες πηγές του κυβερνητικού «κουμπαρά» εν όψει ΔΕΘ .

Σε αυτό το πλαίσιο, το ήδη εξασφαλισμένο ποσό προς διάθεση για την ΔΕΘ βρίσκεται πάνω από το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών μιλούν για ένα τελικό ποσό σημαντικά υψηλότερο από αυτόν τον πήχη. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι ακριβείς προδιαγραφές του πακέτου θα οριστικοποιηθούν στις κρίσιμες συσκέψεις υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις 20 Αυγούστου, αλλά και μετά την καθιερωμένη συνάντηση του με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος στα τέλη Αυγούστου.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα και της εφετινής παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι οι κυοφορούμενες παρεμβάσεις θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, ώστε να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερους πολίτες, να εμπεδώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να διορθώνουν φορολογικές αδικίες του παρελθόντος.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, στην εφετινή ΔΕΘ, οι κυρίως ωφελημένοι αναμένεται να είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα.

Η εξήγηση πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή είναι ότι οι προαναφερθείσες επαγγελματικές ομάδες αφενός επιβαρύνθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης, αφετέρου σήκωσαν μεγάλο βάρος της ανάκαμψης των τελευταίων 7 ετών και πλέον, όπως λέγεται χαρακτηριστικά ήλθε η ώρα της επιβράβευσης τους. Υπ αυτό το πρίσμα, το οικονομικό επιτελείο μελετά μεταξύ άλλων τις εξής παρεμβάσεις: την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον κατά μισή μονάδα, την αναπροσαρμογή και δη τη μείωση στην προκαταβολή φόρου για όλες τις παραπάνω ομάδες, αλλά και βελτιώσεις στο τεκμήριο, που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Την ίδια ώρα, πάντως, έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος υπενθυμίζει ότι τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει περάσει ΔΕΘ, που να μην περιελάμβανε ένα σημαντικό μέτρο υπέρ των συνταξιούχων και αυτόν τον άγραφο κανόνα δε σκοπεύει να τον παραβιάσει ούτε και φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης..