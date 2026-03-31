Πιερρακάκης για μέτρα κυβέρνησης: «Στόχος να περάσουν στην κοινωνία, όχι μόνο σε λίγους»

Την συνέχιση των μέτρων στήριξης ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέδριο, για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση και ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει. Τα υπάρχοντα μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν από την 1η Απριλίου και θα «δοκιμαστούν» στην πράξη από τις ανατιμητικές τάσεις που υπάρχουν στην αγορά μέχρι και το Πάσχα. Στην περίπτωση που φανούν στους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, ότι ο πληθωρισμός κινείται προς ή και πάνω από το 3,5% για τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο, η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα. Το οικονομικό επιτελείο έχει καταστήσει σαφές τον στόχο να περάσουν τα μέτρα στην κοινωνία και όχι να γίνουν αφορμή για να ανακουφιστούν μόνο οι λίγοι.

Όπως ανέφερε ο κ Πιερρακάκης στο συνέδριο:

«Και σε τέτοιες περιόδους η πολιτική κρίνεται από την αντοχή, από το σχέδιο και από τα αποτελέσματα. Κρίνεται από το αν μια χώρα καταφέρνει να σταθεί όρθια μέσα στις δυσκολίες, να προστατεύσει την κοινωνία της και να συνεχίσει να προχωρά μπροστά ακόμη και όταν το διεθνές περιβάλλον γίνεται ασταθές και απρόβλεπτο».

Kάθε μέρα που περνάει καταγράφονται απώλειες σε υποδομές, στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και στο κόστος ζωής των πολιτών παραδέχθηκε ο κ Πιερρακάκης

Στα στενά του Ορμούζ υπό κανονικές συνθήκες, περνούν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η δυνατότητα υποκατάστασης αυτών των ποσοτήτων δεν ξεπερνά τα 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου φυσικού αερίου περνά επίσης από τα εκεί.

Η εθνική οικονομία όσο και οι ευρωπαϊκές οικονομίες προετοιμάζονται με διαφορετικά σενάρια για να διαχειριστούν την κρίση. «Σε ό,τι μας αφορά , θέλω να το πω καθαρά για ακόμη μία φορά: Ακόμη και στα δύσκολα σενάρια, κανείς δεν θα κληθεί να σηκώσει μόνος του το βάρος. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες. Θα είμαστε δίπλα σας» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Τα μέτρα της κυβέρνησης

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα ως μια πρώτη απάντηση απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Θα εφαρμοστούν από την Τετάρτη , 1η Απριλίου. Στα μέτρα αυτά όπως έχω ήδη τονίσει όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, δεν εξαντλήσαμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας, γιατί πρέπει να υπάρχουν άμυνες για τη συνέχεια.

Πρώτον, προχωρούμε στην Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα αποφέρει μέσο όφελος περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο και καλύπτει περίπου τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες οχημάτων με βάση και τη μέση κατανάλωση όπως αποτυπώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε.

Δεύτερον, επιδοτούμε το diesel κίνησης κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, απευθείας στην αντλία, ώστε να περιοριστεί το κόστος μεταφορών και οι πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Τρίτον, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα επιχορηγώντας την αγορά λιπασμάτων με 15% επί της αξίας των τιμολογίων, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Τέταρτον, αποζημιώνουμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να προστατευθεί η νησιωτικότητα. Είναι ζήτημα ισότητας, συνοχής και ανάπτυξης για τα νησιά μας».