Πιερρακάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων αν εκτοξευθούν οι τιμές ρεύματος

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης, εφόσον επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν εξαντλεί τα «εργαλεία» της από την αρχή της κρίσης, επισημαίνοντας πως απαιτείται δημοσιονομική σύνεση προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα στήριξης των πολιτών σε βάθος χρόνου. «Υπάρχει μία λέξη: αβεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την πορεία των τιμών ενέργειας το επόμενο διάστημα.



Απαντώντας ειδικά για το ενδεχόμενο αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι, αν οι τιμές κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα ή η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου. «Αν δούμε να εξελίσσεται το φαινόμενο σε χειρότερες συνθήκες, τότε είναι δεδομένο πως, αν χρειαστεί, θα παρέμβουμε», σημείωσε, αφήνοντας σαφές «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης.



Παράλληλα, , μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ύψους 300 εκατ. ευρώ για δύο μήνες, τα οποία περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στα καύσιμα, στήριξη σε λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε, πρόκειται για παρεμβάσεις στοχευμένες και δίκαιες, που αγγίζουν το σύνολο της οικονομίας, με στόχο τον περιορισμό των ανατιμήσεων και τη στήριξη των νοικοκυριών.



Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η στρατηγική της κυβέρνησης εστιάζει στη συγκράτηση της ακρίβειας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, επισημαίνοντας πως οι αυξήσεις σε μισθούς τα τελευταία χρόνια υπερβαίνουν τον σωρευτικό πληθωρισμό.



Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έκανε λόγο για διαρκείς διαβουλεύσεις και συντονισμό, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας στις τιμές της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κρίσης.