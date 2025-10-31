Με προσεκτικό τρόπο, είναι η αλήθεια, αλλά πάντως σχολιάζοντας ότι «ίσως ήταν ένα λάθος» η άδεια καρέκλα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τοποθετήθηκε για το θέμα ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί» (ΣΚΑΙ).

Στην Χαριλάου Τρικούπη πάλι, μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα της απουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη και την εσωκομματική μουρμούρα που αναπτύχθηκε, έχουν ευθέως καταγγείλει την κυβέρνηση για πολιτική εκμετάλλευση και για σκηνοθετημένη εικόνα για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Μάλιστα, έχουν αναφερθεί και ονομαστικά στα στελέχη τους που πήγαν στην κηδεία, από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, μέχρι τον Κώστα Λαλιώτη, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Χάρη Δούκα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Κώστα Τσουκαλά.

Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που είδαν τη συνέντευξη, δηκτικά αναρωτήθηκαν «αν πήγε ο Παύλος στην κηδεία;», υπογραμμίζοντας επίσης ότι έχει διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Πολιτισμού...

Συντροφική μπηχτή ήταν αυτό, έτσι;